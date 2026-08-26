إخلاء طبي لطفل أردني من الإمارات بعد تعرضه لحادث سير

خبرني - تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية، أوعز رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الأربعاء، بإرسال طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني لإخلاء طفل أردني يبلغ من العمر 6 سنوات، بعد تعرضه لحادث سير في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وجرى تنفيذ عملية الإخلاء بالتنسيق مع السفارة الأردنية في أبوظبي، حيث تم تسيير طائرة مزودة بطاقم طبي متخصص من طبابة سلاح الجو الملكي، لضمان توفير الرعاية الطبية اللازمة للطفل خلال عملية نقله إلى المملكة.

ووصلت الطائرة إلى مطار ماركا العسكري مساء اليوم، حيث جرى إخلاء الطفل ونقله إلى مدينة الحسين الطبية، لاستكمال علاجه وتقديم الرعاية الطبية اللازمة له من قبل الفرق والتخصصات الطبية المعنية.

وعبّر ذوو الطفل عن بالغ شكرهم وتقديرهم لجلالة الملك، القائد الأعلى للقوات المسلحة، على هذه اللفتة الإنسانية، مثمنين الجهود الكبيرة التي تبذلها القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي في خدمة المواطنين ومساندتهم في مختلف الظروف.

وتأتي هذه العملية في إطار التوجيهات الملكية السامية، وحرص القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي على تقديم الدعم والمساندة للمواطنين الأردنيين، ولا سيما في الحالات الطبية والإنسانية الطارئة، داخل المملكة وخارجها.