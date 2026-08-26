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  • مختار عشيرة العبداللات يزور مستشارية الديوان الملكي ويؤكد الاعتزاز بالقيادة الهاشمية

مختار عشيرة العبداللات يزور مستشارية الديوان الملكي ويؤكد الاعتزاز بالقيادة الهاشمية

  • 26 أغسطس 2026
  • 21:51
مختار عشيرة العبداللات يزور مستشارية الديوان الملكي ويؤكد الاعتزاز بالقيادة الهاشمية

خبرني - في إطار التواصل والتلاحم الوطني وتعزيز أواصر المحبة والوفاء للقيادة الهاشمية، زار مختار عشيرة العبداللات، محمد سالم شفيق مهاوش العبداللات، برفقة عدد من أبناء العشيرة، مستشارية الديوان الملكي الهاشمي العامر، حيث كان في استقبالهم مستشار جلالة الملك، كنعان البلوي.

وجاءت الزيارة تأكيدًا على عمق العلاقة التي تجمع أبناء العشائر الأردنية بمؤسسات الدولة وقيادتها الهاشمية، وتجسيدًا لمعاني الوفاء والانتماء والحرص على ترسيخ جسور التواصل بين أبناء المجتمع الأردني ومؤسسات الوطن.

وعبّر الحضور خلال اللقاء عن اعتزازهم بالمسيرة الهاشمية، وبالجهود التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في خدمة الأردن وأبنائه، مؤكدين وقوفهم صفًا واحدًا خلف القيادة الهاشمية، ومواصلة مسيرة العطاء والانتماء للوطن.

مختار عشيرة العبداللات يزور مستشارية الديوان الملكي ويؤكد الاعتزاز بالقيادة الهاشمية
مختار عشيرة العبداللات يزور مستشارية الديوان الملكي ويؤكد الاعتزاز بالقيادة الهاشمية
مختار عشيرة العبداللات يزور مستشارية الديوان الملكي ويؤكد الاعتزاز بالقيادة الهاشمية
مختار عشيرة العبداللات يزور مستشارية الديوان الملكي ويؤكد الاعتزاز بالقيادة الهاشمية
مختار عشيرة العبداللات يزور مستشارية الديوان الملكي ويؤكد الاعتزاز بالقيادة الهاشمية

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