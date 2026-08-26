من ماركا إلى العقبة… حقائب مدرسية ووجبات عائلية استعدادًا للعام الدراسي الجديد

خبرني - شاركت شركة عرموش للاستثمارات السياحية - ماكدونالدز الأردن، بالتعاون مع جمعية "سواعدنا نشميّة"، مجموعة من الأطفال وعائلاتهم فرحة الاستعداد للعودة إلى المدارس، من خلال مبادرة شملت حي فايف بي في منطقة ماركا، ومنطقة الاستقلال، ومدينة العقبة.

وتضمنت المبادرة توزيع حقائب مدرسية تحتوي على مواد قرطاسية متنوعة، إلى جانب تقديم مراييل مدرسية للطالبات، بهدف المساهمة في توفير جانب من احتياجاتهن للعام الدراسي الجديد، وتشجيعهن على استقباله بحماس وثقة.

ولم تقتصر المبادرة على توزيع المستلزمات المدرسية؛ إذ استضافت ماكدونالدز الأردن الأطفال برفقة عائلاتهم وقدّمت لهم الوجبات، في أجواء عائلية أضافت إلى استعداداتهم للمدرسة لحظات من الفرح والاهتمام.

وقالت السيدة فرح أحمد عرموش: "تمثّل العودة إلى المدارس محطة مهمة في حياة الأطفال وعائلاتهم، تحمل معها الكثير من الحماس والأمل. ويسعدنا أن نكون جزءًا من هذه اللحظة، وأن نساهم في توفير بعض احتياجاتهم، إلى جانب منحهم وقتًا جميلًا يجمعهم بعائلاتهم".

من جانبها، أكدت جمعية "سواعدنا نشميّة" أهمية هذا التعاون في الوصول إلى الأطفال في المناطق المستهدفة، مشيرةً إلى أن المبادرة جمعت بين تلبية جانب من احتياجاتهم المدرسية، وتوفير تجربة إيجابية منحتهم وعائلاتهم مزيدًا من الفرح والتشجيع قبل بدء العام الدراسي.

وتأتي المبادرة ضمن حرص شركة عرموش للاستثمارات السياحية - ماكدونالدز الأردن على التفاعل مع المجتمع، ومشاركة الأطفال وعائلاتهم المحطات التي تحمل أثرًا حقيقيًا في حياتهم.