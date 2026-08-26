"الأشغال" تنجز مشاريع طرق في مأدبا مدرجة على موازنة 2026 بنسبة 100%

خبرني - أنجزت وزارة الأشغال العامة والإسكان، بإشراف مديرية أشغال محافظة مأدبا، مجموعة من مشاريع الطرق المدرجة على موازنة العام 2026، بنسبة إنجاز بلغت 100%، وبقيمة إجمالية تجاوزت 430 ألف دينار، ضمن خطط الوزارة الرامية إلى رفع كفاءة شبكة الطرق وتحسين مستوى البنية التحتية في مختلف مناطق المحافظة.

وشملت المشاريع فتح وتعبيد طرق زراعية في محافظة مأدبا ولواء ذيبان، بقيمة 110 آلاف دينار، وتضمنت الأعمال فتح الطرق وتسويتها وإزالة التربة غير الصالحة، وتنفيذ طبقات الفرشيات والوجه التأسيسي والخلطة الإسفلتية الساخنة بسماكة 5 سم، إلى جانب تنفيذ العبارات والتصفيحات الحجرية وخطوط الدهان العاكسة.

كما أنجزت الوزارة مشروع فتح وتعبيد طريق حدب حوارة الجنوبي، بقيمة نحو 77 ألف دينار، وشملت الأعمال تنفيذ طبقات الطريق والخلطة الإسفلتية الساخنة، إضافة إلى العبارات والتصفيحات الحجرية وأعمال السلامة المرورية.

وشملت المشاريع كذلك صيانة وتعبيد طرق قروية وثانوية في محافظة مأدبا، بقيمة 93,757 ألف دينار، حيث تضمنت الأعمال قشط طبقة الخلطة الإسفلتية القائمة، ورش الطبقة الإسفلتية اللاصقة، وإعادة تعبيد الطريق بالخلطة الإسفلتية الساخنة بسماكة 5 سم وبطول كيلومتر واحد، إضافة إلى أعمال الدهان الساخن وتركيب العواكس الأرضية.

وفي إطار تحسين البنية التحتية للطرق، أنجزت الوزارة مشروع توريد مواد إنشائية لتحسين الطرق الزراعية في المحافظة، بقيمة 23,9 ألف دينار، واستخدامها وفق المواصفات العامة المعتمدة.

كما شملت الأعمال توريد مواد إنشائية لأعمال الطرق الرئيسية والثانوية والقروية والزراعية، بقيمة إجمالية بلغت 32,670 ألف دينار، تضمنت مواد فرشيات "بيس كورس"، ومواد الخلطة الإسفلتية الباردة، والكندرين، وأقفاص الجابيون، والعبارات الأنبوبية بمختلف أقطارها.

ومن بين المشاريع المنجزة أيضًا إعادة إنشاء طريق الدليلة – الجامعة الأميركية، بقيمة تزيد على 92 ألف دينار، حيث تضمنت الأعمال حرث وتسوية ورش ودحل الطبقة القائمة وتوسعة الطريق، إلى جانب أعمال القطع والطمم وتنفيذ طبقات الطريق والخلطة الإسفلتية الساخنة بسماكة 5 سم، وتركيب العبارات والحواجز المعدنية وتنفيذ خطوط الدهان العاكسة.

وأكدت وزارة الأشغال العامة والإسكان أن تنفيذ هذه المشاريع يأتي في إطار خططها المستمرة لرفع كفاءة شبكة الطرق وتحسين مستوى البنية التحتية وخدمة التجمعات السكانية والمناطق الزراعية، وتعزيز عناصر السلامة المرورية، بما يسهم في تسهيل حركة المواطنين ودعم التنمية في محافظة مأدبا.