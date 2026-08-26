نقيب المحامين الاردنيين: 44 ألف طالب مؤهلون لدراسة القانون.. والقطاع لا يحتمل

خبرني - كشف نقيب المحامين يحيى أبو عبود، الأربعاء، عن وجود نحو 37.5 ألف محامٍ مسجلين لدى نقابة المحامين، بينهم 19.7 ألف محامٍ مسجلون في سجل المزاولين ولا يمارسون أي مهنة أخرى.

وقال أبو عبود، في تصريحات تلفزيونية، إن نحو 7 آلاف محامٍ مسجلون في سجل غير المزاولين، ومن بينهم من يعملون في القطاع العام أو خارج المملكة، إضافة إلى نحو 5 آلاف محامٍ في سجل المحامين المتدربين.

وأوضح أن العدد المتبقي من إجمالي المسجلين يشمل محامين متقاعدين وآخرين توفاهم الله.

وفيما يتعلق بالتخصصات الجامعية، دعا أبو عبود إلى توعية الطلبة وأولياء الأمور عند اختيار التخصصات، مشيرًا إلى أن المسارات الجديدة في الثانوية العامة سمحت للعديد من الطلبة بتجنب امتحانات الفيزياء والرياضيات واللغة الإنجليزية.

وبيّن أن نحو 80% من خريجي كليات الحقوق والقانون يتوجهون إلى نقابة المحامين، مشيرًا إلى أن النقابة لم تتم استشارتها بشأن تحديث مسارات التعليم في الثانوية العامة، خصوصًا في ظل وجود مسار للشريعة والقانون.

وأضاف أن نتائج الثانوية العامة أظهرت أن نحو 44 ألف طالب أصبحوا مؤهلين لدراسة القانون، بينهم 22 ألف طالب لا تتاح أمامهم خيارات تخصصية واسعة سوى القانون أو الشريعة، مؤكدًا أن هذا العدد يتجاوز القدرة الاستيعابية لكليات الحقوق في المملكة.