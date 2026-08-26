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لبنان.. الجيش يضبط قذائف صاروخية مهربة من سورية

  • 26 أغسطس 2026
  • 20:36
لبنان الجيش يضبط قذائف صاروخية مهربة من سورية

خبرني - أعلن الجيش اللبناني، اليوم الأربعاء، توقيف مواطن سوري عند الحدود اللبنانية السورية أثناء محاولته تهريب كمية من القذائف الصاروخية إلى الأراضي اللبنانية، وضبط الشحنة.

وقال الجيش في بيان إن وحدة عسكرية نفذت العملية وصادرت القذائف المضبوطة في بلدة عيحا بقضاء راشيا، فيما جرى تسليمها إلى الجهات المختصة.

وأضاف أن وحدة أخرى من الجيش أوقفت 10 سوريين في بلدة شعت بقضاء بعلبك لتورطهم في إشكال وقع داخل أحد مخيمات النازحين في البلدة.

وأشار البيان إلى أن التحقيقات بوشرت مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص، فيما تتابع الجهات المعنية الإجراءات اللازمة بشأن المضبوطات.

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