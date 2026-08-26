30% نسبة البطالة بين الصيادلة في الأردن

خبرني - قال نقيب الصيادلة الدكتور زيد الكيلاني، الأربعاء، إن نسبة البطالة بين الصيادلة في الأردن تصل إلى نحو 30%، بواقع 38% بين الإناث و20% بين الذكور.

وأوضح الكيلاني خلال حديثه لبرنامج "صوت المملكة" أن 70% من منتسبي نقابة الصيادلة من الإناث، مقابل 30% من الذكور، ما يفسر اختلاف نسب البطالة بين الجنسين.

وأشار إلى أن عدد الصيادلة العاملين في القطاع العام يبلغ نحو ألف صيدلاني، فيما يبلغ عدد الصيدليات في المملكة نحو 5,200 صيدلية.

وقال الكيلاني إن مهنة الصيدلة تعاني تشبعا كبيرا في سوق العمل، مبينا أن عدد الطلبة على مقاعد الدراسة في تخصص الصيدلة يتراوح بين 17 و18 ألف طالب.

وبين أن سوق العمل يحتاج إلى نحو 1,200 وظيفة سنويا في مختلف المجالات، بما فيها مصانع الأدوية ومستودعات الأدوية والصيدليات، إضافة إلى الوظائف الناتجة عن التقاعد، في حين يتخرج نحو 3 آلاف طالب سنويا، عدا الخريجين القادمين من الخارج.

وأكد الكيلاني أن حق التعليم لا يعني عدم تنظيم سوق العمل، داعيا إلى تنظيم أعداد المقبولين في تخصص الصيدلة بما يتناسب مع احتياجات السوق.

وأشار إلى وجود 20 كلية صيدلة في الأردن، منها 5 كليات حكومية و15 كلية في القطاع الخاص، لافتا إلى أن نحو 40 ألف طالب يدرسون في المسار الصحي، بينهم نحو 3 آلاف حصلوا على معدلات تتجاوز 95%.

ودعا أولياء الأمور إلى أخذ احتياجات سوق العمل بعين الاعتبار قبل تحمل تكاليف دراسة أبنائهم في تخصصات مشبعة.

ولفت الكيلاني إلى أن الأردن من بين الدول ذات النسب المرتفعة عالميا في عدد الصيدليات مقارنة بعدد السكان، موضحا أن المعدل المفترض هو صيدلية لكل 8 آلاف نسمة، بينما يصل المعدل في الأردن إلى صيدلية لكل نحو ألفي نسمة.

وأكد أن ارتفاع أعداد الصيدليات يؤثر في سوق مهنة الصيدلة، داعيا إلى إيجاد حلول مشتركة بين القطاع الأكاديمي والجهات الحكومية وسوق العمل لمعالجة الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات السوق.