سوزان نجم الدين تكشف سبب رفضها تجسيد هند رستم وليلى مراد

خبرني - كشفت الفنانة السورية سوزان نجم الدين عن كواليس اعتذارها عن تجسيد شخصيتي الفنانتين الراحلتين هند رستم وليلى مراد.

وأوضحت نجم الدين أن قرارها لم يكن بسبب صعوبة تقديم الشخصيتين، وإنما نتيجة تقييمها لطبيعة المشاريع التي عُرضت عليها والظروف الفنية والإنتاجية المرتبطة بها.

وخلال حديث إذاعي، أوضحت سوزان نجم الدين أن تقديم شخصية بحجم ليلى مراد يمثل مسؤولية فنية كبيرة، نظرًا للمكانة التي تحتلها الفنانة الراحلة في تاريخ الفن العربي، إلا أنها لم تجد أن المشروع الذي تناول سيرتها وصل إلى الصورة التي تجعلها تشعر بأنه مناسب لخوض التجربة.

أما فيما يتعلق بشخصية هند رستم، فأشارت سوزان إلى أنها اطلعت على السيناريو الخاص بالعمل الذي كان يتناول سيرتها، لكنها قررت في النهاية عدم المشاركة، بعدما لم تكن الظروف الفنية والإنتاجية المحيطة بالمشروع مشجعة بالنسبة إليها.

لماذا اعتذرت سوزان نجم الدين عن تجسيد هند رستم؟

ترى سوزان نجم الدين أن تجسيد الشخصيات الفنية الحقيقية، خصوصًا الرموز التي تركت أثرًا كبيرًا في تاريخ السينما، يحتاج إلى عناية استثنائية في كل تفاصيل العمل، بداية من الكتابة والإعداد وحتى التنفيذ والإنتاج.

ولهذا لا تعتمد الفنانة في اختياراتها على شهرة الشخصية وحدها، بل تنظر أيضًا إلى مدى اكتمال المشروع وقدرته على تقديم الشخصية بصورة تليق بتاريخها ومكانتها.

وخلال اللقاء، تحدثت سوزان نجم الدين أيضًا عن علاقتها بالفن والحياة، مؤكدة أن شغفها بالتمثيل لم يتراجع، وأنها لا تزال تحمل الحماس نفسه الذي رافق بداياتها الفنية.

وكشفت في الوقت نفسه عن اهتمامها بتقديم محتوى يرتبط بالتنمية البشرية، بعدما لاحظت وجود تفاعل واهتمام من الجمهور بهذا المجال، إلى جانب استمرارها في العمل الفني.

عمل جديد لسوزان نجم الدين في رمضان 2027

وعلى مستوى الدراما، تستعد سوزان نجم الدين لخوض تجربة جديدة من خلال مسلسل يتكون من 10 حلقات، ومن المقرر عرضه ضمن موسم رمضان 2027.

وبذلك تواصل الفنانة السورية حضورها في الدراما، مع حرصها على انتقاء الأعمال التي تراها مناسبة لمسيرتها، بعدما كشفت بوضوح عن أسباب اعتذارها عن تقديم سيرتي هند رستم وليلى مراد.