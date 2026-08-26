نورا فتحي تبكي وتتحدث عن حقيقة علاقتها بياسين بونو

خبرني - لم تتمالك الفنانة نورا فتحي دموعها خلال حديثها في مقابلة تلفزيونية عن الجدل الذي أحاط بعلاقتها بحارس مرمى المنتخب المغربي ياسين بونو، بعدما طالتها اتهامات بأنها ارتبطت برجل متزوج وكانت سببًا في تفكك أسرته.

وظهرت نورا متأثرة خلال المقابلة، مؤكدة أن الجمهور لا يعرف الحقيقة الكاملة وراء ما جرى، وأن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا يعكس بالضرورة تفاصيل حياتها أو حقيقة علاقاتها الشخصية

وأضافت الفنانة الكندية من أصول مغربية أن الكثير من الأمور تُحكم عليها من الخارج دون معرفة ما حدث بالفعل، في إشارة إلى الانتقادات التي تعرضت لها خلال الفترة الماضية بسبب الشائعات المتداولة حول علاقتها بياسين بونو.

بكاء نورا فتحي يشعل التفاعل

وانتشر مقطع من المقابلة بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصة بعد ظهور نورا فتحي وهي تبكي أثناء حديثها عن الأزمة.

وتباينت ردود فعل المتابعين تجاه تصريحاتها، فبينما أبدى البعض تعاطفهم معها، واصل آخرون توجيه الانتقادات إليها وتحميلها مسؤولية ما أثير حول علاقة ياسين بونو الأسرية، وسط استمرار الجدل بشأن حقيقة ما حدث.

ياسين بونو يعلق على أنباء طلاقه

وكان ياسين بونو قد أثار التساؤلات في وقت سابق حول وضعه العائلي، بعدما رد على أحد المتابعين الذي سأله عن زوجته، مؤكدًا أنه لا يملك زوجة، وهو ما اعتبره البعض تأكيدًا لانفصاله عن زوجته السابقة وأم ابنه.

وتزامن ذلك مع تداول أخبار وشائعات حول علاقة بونو بنورا فتحي، إلا أن الجدل حول طبيعة العلاقة بينهما استمر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في ظل عدم وجود تفاصيل معلنة بشكل كامل من الطرفين.

وتعيد تصريحات نورا فتحي الأخيرة فتح النقاش حول القضية، خصوصًا بعد أن اختارت الحديث عن الجانب الذي لم يظهر للجمهور من القصة، مؤكدة أن الحقيقة الكاملة لا يعرفها المتابعون.