15.3 ألف مراجع للمراكز الصحية المسائية في الزرقاء خلال شهر

خبرني - قام وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور مساء اليوم الأربعاء بجولة مسائية على عدد من المراكز الصحية المشمولة بتفعيل الدوام المسائي 4-10 في محافظة الزرقاء، للاطلاع على واقع الخدمات المقدمة للمواطنين وتقييم سير العمل ونتائج التجربة.

واطلع الدكتور البدور خلال الزيارة على مستوى الإقبال على الخدمات الصحية وآلية تقديمها وتوفر الأدوية والمستلزمات الطبية، مؤكداً أهمية المتابعة الميدانية وتقييم أداء المراكز وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، فيما أبدى المراجعون ارتياحهم لمستوى الخدمات المقدمة خلال الفترة المسائية، مؤكدين أن تمديد ساعات العمل أسهم في تسهيل حصولهم على الرعاية الصحية، خصوصاً للذين تحول ظروفهم دون مراجعة المراكز خلال ساعات الدوام المعتادة.

وأظهرت بيانات المراكز الصحية الخمسة المشمولة بالدوام المسائي أن عدد مراجعيها خلال شهر تموز الماضي بلغ نحو 15,300 مراجع خلال الفترة من الساعة الرابعة عصراً وحتى العاشرة مساءً، فيما بلغ عدد الوصفات المصروفة لمرضى الأمراض المزمنة نحو 3,650 وصفة، بما يعكس حجم الإقبال على الخدمات المسائية.

وأكد الدكتور البدور أن هذه النتائج تؤكد أهمية التوسع في الدوام المسائي بالمراكز الصحية الشاملة، ضمن خطة الوزارة لإعادة تنظيم مسار تلقي الخدمة الصحية وتقريبها من المواطنين والتخفيف من الضغط على أقسام الطوارئ في المستشفيات الحكومية، بحيث تُوجّه الحالات الطارئة والحرجة إلى المستشفيات، فيما تتلقى الحالات البسيطة والمتوسطة خدماتها في المراكز الصحية القريبة من أماكن سكنها.

وأشار إلى أن تجربة الزرقاء تأتي ضمن نهج الوزارة في تقييم التجارب الصحية وقياس أثرها على مستوى الخدمة وحجم الإقبال، تمهيداً للتوسع في تطبيق النماذج الناجحة في مختلف محافظات المملكة.

وتشمل المراكز الصحية الخمسة: مركز صحي الزرقاء الشامل، ومركز صحي إسكان الهاشمية الشامل، ومركز صحي وادي الحجر الشامل، ومركز صحي المشيرفة الشامل، ومركز صحي حي الرشيد الشامل، حيث تقدم خلال الفترة المسائية خدمات الرعاية الصحية الأولية، بما في ذلك طب الأسرة والطوارئ والمختبر والأشعة وصرف الأدوية اليومية والشهرية.

وكانت وزارة الصحة قد بدأت تطبيق الدوام المسائي في المراكز الصحية الشاملة بمحافظة الزرقاء مطلع أيار الماضي، بعد نجاح المرحلة الأولى من المشروع في المناطق المحيطة بمستشفى البشير في العاصمة عمّان، بهدف تعزيز الوصول إلى الرعاية الصحية الأولية وتخفيف الضغط عن أقسام الطوارئ.

وشدد الدكتور البدور على مواصلة متابعة مؤشرات الأداء واحتياجات المواطنين والاستفادة من نتائج التجربة في تحسين جودة الخدمات وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، بما يضمن تقديم رعاية صحية أكثر قرباً من المواطن واستجابةً لاحتياجاته.