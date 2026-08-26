الأردن.. ضبط سائق مركبة أخفى أرقامها وقاد بصورة متهورة

خبرني - ضبطت كوادر إدارة السير، إثر تداول مقطع مصور على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر فيه مركبة يقوم سائقها بالقيادة بصورة متهورة أو استعراضية وتهبيط المركبة أثناء مسيرها وإخراج دخان كثيف وعدم وجود لوحات أرقام أمامية أو خلفية، ما يشكل خطراً على حياته وحياة مستخدمي الطريق.

وبينت مديرية الأمن العام أنه وبعد البحث والتحري تم تحديد هوية المركبة وسائقها واتخاذ الاجراء القانوني والإداري اللازم وحجز المركبة داخل ساحة حجز إدارة السير.

ولفتت إلى أن الهدف من نشر المقطع المصور للجمهور هو التوعية بأنواع المخالفات الخطيرة وآثارها، سائلة الله السلامة لجميع مستخدمي الطريق.