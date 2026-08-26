*
الجمعة: 28 أغسطس 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

الأردن.. ضبط سائق مركبة أخفى أرقامها وقاد بصورة متهورة

  • 26 أغسطس 2026
  • 19:52
الأردن ضبط سائق مركبة أخفى أرقامها وقاد بصورة متهورة

خبرني - ضبطت كوادر إدارة السير، إثر تداول مقطع مصور على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر فيه مركبة يقوم سائقها بالقيادة بصورة متهورة أو استعراضية وتهبيط المركبة أثناء مسيرها وإخراج دخان كثيف وعدم وجود لوحات أرقام أمامية أو خلفية، ما يشكل خطراً على حياته وحياة مستخدمي الطريق.

وبينت مديرية الأمن العام أنه وبعد البحث والتحري تم تحديد هوية المركبة وسائقها واتخاذ الاجراء القانوني والإداري اللازم وحجز المركبة داخل ساحة حجز إدارة السير.

ولفتت إلى أن الهدف من نشر المقطع المصور للجمهور هو التوعية بأنواع المخالفات الخطيرة وآثارها، سائلة الله السلامة لجميع مستخدمي الطريق.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

بالفيديو .. عرس أردني يتحول إلى حلبة مصارعة في أميركا
بالفيديو .. عرس أردني يتحول إلى حلبة مصارعة في أميركا
  • 2026-08-28 11:41
اختفاء طفلة في المفرق.. أسرتها تناشد للمساعدة في العثور عليها
اختفاء طفلة في المفرق.. أسرتها تناشد للمساعدة في العثور عليها
  • 2026-08-28 09:22
الجرائم الإلكترونية: تجنبوا التفاعل مع منشورات الاساءة والتجريح والتشهير بالأشخاص
الجرائم الإلكترونية: تجنبوا التفاعل مع منشورات الاساءة والتجريح والتشهير بالأ...
  • 2026-08-27 22:41
شعرها اشتبك بشواية الدجاج .. حكم قضائي يلزم مطعما أردنيا بدفع 23 ألف دينار
شعرها اشتبك بشواية الدجاج .. حكم قضائي يلزم مطعما أردنيا بدفع 23 ألف دينار
  • 2026-08-27 15:35
الاردن : أربعينية باحثة عن زواج تقع ضحية احتيال - فيديو
الاردن : أربعينية باحثة عن زواج تقع ضحية احتيال - فيديو
  • 2026-08-27 13:58
الاردن : حكم بحبس امراة افترت على رجل بالتحرش
الاردن : حكم بحبس امراة افترت على رجل بالتحرش
  • 2026-08-27 12:43