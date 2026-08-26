الاردن .. إخفاء لوحات المركبات لن يفلت المخالفين.. حجز وملاحقة قانونية بحق السائقين

خبرني - شددت الجهات المرورية الرسمية اجراءاتها بحق السائقين الذين يعمدون الى اخفاء لوحات ارقام مركباتهم، خصوصا عند ارتكاب مخالفات خطيرة مثل التفحيط والقيادة المتهورة، مؤكدة ان هذه الممارسات لن تحول دون ضبط المركبات وملاحقة مستخدميها وتطبيق القانون بحقهم.

واكدت الجهات المختصة ان اخفاء لوحة الارقام لا يشكل عائقا امام عمليات الضبط الميداني او التقنيات الحديثة المستخدمة في مراقبة الطرق، مشيرة الى ان فرق الرقابة قادرة على متابعة المركبات المخالفة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق مستخدميها.



حجز المركبات وملاحقة السائقين المخالفين

وبحسب الاجراءات المعمول بها، تتعرض المركبات التي يثبت اخفاء لوحاتها او التلاعب بها للحجز واتخاذ الاجراءات القانونية بحق مستخدميها، خصوصا عندما يرتبط ذلك بمخالفات مرورية خطيرة تهدد سلامة مستخدمي الطرق.

وتاتي هذه الاجراءات في اطار جهود الجهات المرورية للحد من السلوكيات المتهورة على الطرق، ورفع مستوى الالتزام بقواعد السير، والتعامل بحزم مع اي ممارسات من شانها تعريض حياة السائقين والمشاة للخطر.

الرقابة الحديثة تعزز فرص كشف المخالفين

وتسهم تقنيات المراقبة والرصد الحديثة الى جانب الضبط الميداني في تحديد المركبات المخالفة ومتابعة تحركاتها، ما يقلل من فعالية محاولات اخفاء اللوحات او التلاعب بها بهدف تفادي المساءلة القانونية.



ودعت الجهات الامنية المواطنين الى التعاون والابلاغ عن الممارسات المرورية الخطيرة عبر القنوات والمنصات الرسمية، لما لذلك من دور في مساعدة الجهات المختصة على الوصول الى المخالفين والحد من السلوكيات التي تهدد السلامة العامة.

كما شددت الجهات المعنية على ان التعامل مع المخالفات الخطيرة سيستمر وفقا للقانون، مع اتخاذ الاجراءات المناسبة بحق المركبات والسائقين المخالفين، بما يعزز الانضباط المروري ويحافظ على ارواح مستخدمي الطرق.



