كم يتقاضى موظفو الموساد والشاباك.. وما هي أجور ضباط وجنود الجيش الإسرائيلي؟

خبرني - كشف تقرير صادر عن وزارة المالية الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن قفزة ملحوظة في رواتب وأجور العاملين في الأجهزة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية خلال عامي 2023-2024، في ظل استمرار الحرب وتزايد حاجة جيش الاحتلال للقوى البشرية والتكنولوجية.

وأظهر التقرير الذي يعكس التبعات المالية للحرب التي تقترب إسرائيل من إنهاء عامها الثالث فيها، أن الأجهزة السرية (الموساد والشاباك) تستحوذ على رواتب مرتفعة، حيث بلغ متوسط الأجر فيها 32,225 شيكلاً.

في حين سجلت الهيئات المتخصصة، مثل "لجنة الطاقة الذرية"، أعلى متوسط أجور في المنظومة الأمنية بواقع 34,315 شيكلاً، يليها "المعهد البيولوجي" بـ 31,932 شيكلاً.

زيادة رواتب العسكريين وتكلفة التقاعد

وبحسب المعطيات، ارتفع راتب العسكريين الشبان (في الخدمة الدائمة) بنسبة 17% خلال عامين، ليصل إلى 13,845 شيكلاً في عام 2024 (منها 10% خلال العام الأخير فقط).

وتُعزى هذه الزيادة إلى الخطة متعددة السنوات التي أقرها الجيش الإسرائيلي (2023-2027)، بالإضافة إلى العلاوات المؤقتة المتعلقة بالنشاط القتالي خلال فترة الحرب.

أما على صعيد الضباط، فقد كشف التقرير عن أرقام باهظة تتعلق بالتقاعد؛ إذ تُقدر قيمة المعاش التقاعدي لضابط الجيش الإسرائيلي بنحو 9 ملايين شيكل في المتوسط، حيث يبلغ متوسط سن التقاعد 45 عاماً، ويصل الراتب التقاعدي الشهري إلى 20,019 شيكلاً.

تجنيد المدنيين في الاستخبارات والسايبر

وفي ظل الأزمة السياسية والمجتمعية المستمرة داخل إسرائيل حول تجنيد الشبان المتدينين "الحريديم"، والنقص الحاد في القوى البشرية، أظهر التقرير اعتماد الجيش الإسرائيلي المتزايد على توظيف المدنيين.

وقفز عدد المدنيين العاملين في الجيش من نحو 6,600 إلى 8,000 موظف خلال ثلاث سنوات، تركزت وظائفهم أساساً في مجالات الاستخبارات، والسايبر، والتكنولوجيا.

وأدت عمليات التوظيف المتسارعة إلى انخفاض متوسط أعمار الموظفين المدنيين من 50 عاماً في 2021 إلى 44 عاماً في 2024، بينما ارتفع متوسط أجورهم من 21,800 شيكل إلى 25,700 شيكل، بفضل ساعات العمل الإضافية الطويلة خلال الحرب وتوقيع اتفاقيات أجور جديدة.

فجوات الأجور

وعلى الرغم من ارتفاع نسبة النساء في المنظومة الأمنية الإسرائيلية (يشكلن نحو ثلث العاملين في الخدمة الدائمة وأكثر من 41% في المعهد البيولوجي)، إلا أن التقرير أشار إلى اتساع الفجوة في الأجور بين الجنسين خلال عام 2024.

وأرجع التقرير ذلك إلى أن الإضافات المالية الخاصة بالنشاط الميداني والقتالي تُمنح في الغالب للوظائف الميدانية التي تسيطر عليها أغلبية من الذكور.

أما في باقي الأجهزة، فقد بلغ متوسط الأجور في الشرطة الإسرائيلية 20,562 شيكلاً، وفي إدارة السجون 18,889 شيكلاً، مع توقعات بارتفاع هذه الأرقام في تقرير العام المقبل إثر إقرار زيادات جديدة منتصف عام 2024.