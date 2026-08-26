مذكرة إحضار بحق النائب السابق الرياطي.. وملفات قضائية تطال نائبين حاليين

خبرني - أصدر مدعي عام تنفيذ العقوبة مذكرة إحضار بحق النائب السابق حسن الرياطي، على خلفية القضية المقامة بحقه من قبل النائب السابق شادي فريج.

وكان قاضي صلح جزاء عمّان إلياس أبو جريس قد أصدر قرارًا بحق الرياطي، قبل أن تؤيد محكمة الاستئناف القرار، ليصبح قطعيًا.

وبحسب المعلومات، فقد جرت خلال الفترة الماضية محاولات لإجراء صلح عشائري بين الطرفين، بمشاركة وجهاء وشخصيات، إلا أنها لم تفضِ إلى اتفاق.

وتقدم وكيل الدفاع عن الرياطي، اليوم، بطلب لاستبدال العقوبة بعقوبة بديلة، بانتظار البت بالطلب وفقًا للإجراءات القانونية.

وفي سياق متصل، تتواصل الإجراءات القضائية بحق النائب الحالي إبراهيم الحميدي، بعد فسخ الحكم الغيابي الصادر بحقه بالسجن لمدة سنتين، حيث تجري محاكمته مجددًا، بانتظار صدور قرار قطعي في القضية، سواء بالإدانة أو البراءة أو عدم المسؤولية.

كما تتعلق بالنائب الحالي وسام ربيحات قضية أخرى مرتبطة بجمع التبرعات، وهي لا تزال قيد النظر أمام الجهات المختصة، بانتظار قرار الادعاء العام بشأنها.

وتأتي هذه الملفات ضمن قضايا قضائية منفصلة، ولا تعني بالضرورة ثبوت المسؤولية الجزائية بحق أي من المتهمين ما لم يصدر حكم قطعي بذلك.