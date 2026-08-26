حلم في المنام يعيد ميمي جمال إلى التمثيل.. شيرين عادل تكشف القصة

خبرني - كشفت ميمي جمال تفاصيل عودتها إلى التمثيل بعد غياب، موضحة أن المخرجة شيرين عادل أعادت إليها الرغبة في الوقوف أمام الكاميرا من جديد.

كشفت الفنانة القديرة ميمي جمال كواليس عودتها إلى عالم التمثيل بعد فترة طويلة من الغياب، موضحة أن المخرجة شيرين عادل لعبت الدور الرئيسي في استعادة حماسها للوقوف أمام الكاميرا مجددًا.

ميمي جمال تكشف تفاصيل عودتها إلى التمثيل

تحدثت ميمي جمال، خلال استضافتها في برنامج تلفزيوني، عن تفاصيل عودتها إلى التمثيل، موضحة أن المخرجة شيرين عادل تواصلت معها وأخبرتها بأنها رأتها في منامها، وأنها ترغب في مشاركتها بإحدى حكايات مسلسل "زي القمر".

وقالت ميمي جمال إن شيرين عادل أعادت إليها الشغف بالتمثيل، موضحة: "شيرين صحّت جوايا الشغف، ولأول مرة في حياتي أذاكر دوري بالشكل ده".

وعبرت المخرجة شيرين عادل عن سعادتها بمشاركة ميمي جمال في العمل، إذ أعادت نشر المقطع عبر حسابها على "إنستغرام"، ووجهت إليها رسالة قائلة: "شكرًا إنك حققتيلي حلمي يا أستاذة".

وفي جانب آخر من حديثها، حسمت ميمي جمال الأنباء المتداولة حول مشاركتها في النسخة المعربة من المسلسل التركي "قهوة مالحة"، مؤكدة أن هذه الأخبار غير صحيحة، وأنها لا ترتبط بالعمل.

وفي المقابل، أعلنت الفنانة مشاركتها رسميًا في مسلسل "طالع نازل"، الذي تقدم خلال أحداثه شخصية والدة الفنانة منى زكي، في تجربة درامية جديدة تجمع بينهما خلال الفترة المقبلة.

وعلى الصعيد الأسري، تحدثت ميمي جمال عن قرارها نقل وتوثيق كامل ممتلكاتها لابنتيها وهي على قيد الحياة، موضحة أن هدفها من هذه الخطوة هو إسعادهما وتأمين مستقبلهما، إلى جانب رغبتها في رؤية ثمرة جهدها خلال حياتها بدلًا من انتظار ما بعد وفاتها.

كما عادت الفنانة خلال حديثها إلى ذكرياتها مع زوجها الراحل، الفنان حسن مصطفى، مشيرة إلى أنه كان يعتز دائمًا بلقب "أبو البنات"، وكان حريصًا على توفير الأمان والرعاية والدعم الأسري الكامل لابنتيه طوال حياته.