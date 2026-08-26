خبرني - تتجه العديد من الدول في العالم العربي نحو سنّ قوانين صارمة للحد من ظاهرة إطلاق الرصاص الحي في المناسبات والأفراح، إلا أن بعض الممارسات تجاوزت الأسلحة النارية لتصل إلى مستويات غير مسبوقة.

إذ تداول ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق قيام شخص يرتدي الزي التقليدي الليبي بإطلاق قذيفة من سلاح مضاد للدبابات (آر بي جي) باتجاه السماء خلال مناسبة اجتماعية في مدينة الزنتان بالجبل الغربي.

وأظهر الفيديو الشاب وهو يوجه القاذف نحو الأعلى ويطلق القذيفة في الهواء وسط تجمهر الحاضرين، مما أثار تفاعلا واسعا بين المتابعين.

هذا المقطع أثار موجة عارمة من التفاعل المتباين بين السخرية اللاذعة والغضب الشديد حيال خطورة التصرف، حيث تهكم عدد من النشطاء على المشهد بتعليقات اعتبرت الاستهتار بمثابة "تجربة تكنولوجية"، وسخر آخرون مشيرين إلى أن المناسبات القادمة قد تشهد استخدام الدبابات بدلا من القواذف.

في المقابل، هاجم متابعون آخرون هذا السلوك بشدة واصفين إياه بـ"التخلف والجهل المسيطر"، ومؤكدين أن إطلاق قذيفة في الهواء دون أدنى مبالاة بمكان سقوطها أو انفجارها يعكس انعداما تاما للمسؤولية والوعي.

كما شددوا على أن سقوط القذيفة فوق أي منزل أو سيارة أو مدني قد يؤدي إلى كارثة محققة، مستغربين اللجوء إلى مثل هذه الأفعال الخطرة لإثبات الذات أو الابتهاج في المناسبات الاجتماعية.