خبرني - قال الجيش الإيراني، اليوم الأربعاء، إن جميع منظومات الأسلحة التي تضرّرت بفعل الحرب مع إسرائيل والولايات المتحدة "أعيد بناؤها"، مشيراً إلى استيراد البلاد أيضاً لمنظومات جديدة.

ونقل التلفزيون الرسمي عن المتحدث باسم الجيش محمد أكرمي نيا قوله "لقد أعيد بناء المنظومات في كل فروع القوات المسلحة، بما في ذلك تلك التي تضررت، كما تم استيراد منظومات جديدة".

وأضاف: "تم تزويدنا بالمنظومات الجديدة عبر قطاع الصناعة الدفاعية والجيش، فيما تم استيراد بعضها من الخارج"، مشيراً إلى أن المعدات الجديدة ساهمت "في تعزيز قدراتنا القتالية".

واندلعت الحرب في الشرق الأوسط إثر شن الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات واسعة النطاق على إيران في 28 فبراير (شباط)، فردت إيران بقصف أنحاء مختلفة من المنطقة.

ومنذ وقف إطلاق النار في 8 أبريل (نيسان)، تراجعت إلى حد كبير عمليات القصف المكثف، لكن الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب وصلت إلى طريق مسدود على وقع استمرار الهجمات المتفرقة، لا سيما في محيط مضيق هرمز الاستراتيجي.

وقال أكرمي نيا: "اتخذنا تدابير جادة في مجال إعادة بناء المنظومات التي ألحق العدو أضراراً بها، وإعادة نشرها"، مضيفاً أن البلاد غيرت عقيدتها العسكرية من دفاعية إلى هجومية.

وتابع: "إن الهجمات الاستباقية مشروعة بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وذلك طبعاً عندما تكون مقترنة باحترام مبدأي التناسب والضرورة"، بحسب تعبيره.