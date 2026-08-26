دائرة الآثار: تلفريك عمّان يهدف لربط المشاهد الحضارية والثقافية في المدينة

خبرني - قال مستشار مدير عام دائرة الآثار العامة، باسم المحاميد، الأربعاء، إنّ فكرة مشروع تلفريك عمّان جاءت بهدف الربط بين المشاهد الحضارية والثقافية الموجودة في المدينة، والتي تشكل جزءا من هويتها الحضارية.

وأوضح المحاميد، خلال حديثه لـ "المملكة" أن عمّان تضم مجموعة من المواقع الأثرية والتراثية، من أبرزها المدرج الروماني وما يحيط به من أسواق شعبية وحركة المواطنين، إلى جانب وسط البلد التاريخي والثقافي، الذي يعبر عن روح المدينة.

وأشار إلى أن المشهد الثقافي والحضاري الآخر يتمثل في جبل القلعة، المعروف بمرور الحضارات عليه وقدرة الإنسان الأردني على التكيف والإبداع وخلق أنماط مختلفة من فنون العمارة، إضافة إلى جبل اللويبدة، الذي وصفه بالمشهد الثقافي الحي الذي يعبر عن ثقافة عمّان بطريقة إبداعية، وتشكل منذ خمسينيات القرن الماضي كفن معماري، وصولاً إلى المشهد الثقافي المتكامل حالياً.

وأضاف أن الهدف هو تقديم شيء لمدينة عمّان وربط هذه المواقع وتسهيل الوصول إليها، بما يتيح للإنسان الاستمتاع بالمشاهد الثقافية والحضارية، موضحاً أن فكرة المشروع تقوم على أن ينطلق التلفريك من وسط البلد، مروراً بجبل القلعة، بما يتيح للمشاهد والزائر وابن البلد الاستمتاع بهذا المشهد الثقافي المتكامل، وتقديم تجربة ثقافية متكاملة لزوار الأردن.

وبين المحاميد أن البنية التحتية للمشروع هي إحدى الأولويات التي ارتكز عليها المشروع، مشيراً إلى دراسة جميع التفاصيل التي من شأنها إنجاحه، بما في ذلك البنية التحتية اللازمة، وجعل المشروع قابلاً للحياة والتنفيذ.

وحول الجدول الزمني للمشروع، أوضح أن أي مشروع يمر بمجموعة من الخطوات التنفيذية التي تؤدي إلى نجاحه، مشيرا إلى أن الدراسات ما تزال في طور الانتهاء، ولم تنتهِ بشكل كامل.

وأضاف أن تهيئة المكان جاهزة، وكذلك البنية التحتية اللازمة لإطلاق المشروع، موضحاً أن طبيعة وسط عمّان المزدحمة بالمباني والأسواق تتطلب تهيئة الأراضي للمشروع.

وبيّن أن هناك مباني آيلة للسقوط وتشوه المشهد البصري والحضاري للمدينة، مشيراً إلى أنه تم اختيار بعض المواقع التي يمكن من خلالها ربط المشاهد الثقافية مع بعضها، وذلك بعد إجراء الدراسات اللازمة.

وأشار المحاميد إلى أنه لا توجد حالياً مدة زمنية محددة للانتهاء من المشروع، لكنه أكد أن العمل جارٍ على استكمال الدراسات، وقال: "إن شاء الله خلال نهاية هذا العام راح يكون عندنا بداية انطلاق حقيقية للمشروع".

وبدأت وزارة السياحة والآثار وأمانة عمّان الكبرى بتنفيذ أعمال التهيئة والتطوير في منطقة وسط البلد، ضمن الأعمال المرتبطة بمشروع تلفريك عمّان، الهادف إلى تعزيز الجذب السياحي، وتطوير البيئة الحضرية، وربط عدد من المواقع والمعالم السياحية في العاصمة.

وكانت الحكومة قد أعلنت في تشرين أول 2025 عن مشروع تلفريك عمّان حيث أكد رئيس الوزراء جعفر حسان أن المشروع سيكون عنصر جذب سياحي واستثماري واقتصادي يسهم في إعادة الألق لوسط وشرق العاصمة، ويعزز فرص العمل، ويكرّس مكانة عمّان القديمة كوجهة سياحية وتراثية بارزة.

وياتي مشروع التلفريك ضمن رؤية متكاملة لتطوير وسط البلد، ولا يشكّل بديلاً عن الأسواق والمعالم التراثية، بل يهدف إلى تعزيز الربط بينها، وتسهيل وصول الزوار إلى قلب المدينة، وتقديم تجربة سياحية تتيح مشاهدة عمّان من منظور جديد، مؤكدتين أن تلفريك عمّان سيشكّل، عند اكتماله، إضافة نوعية للمنتج السياحي في العاصمة، ضمن رؤية تسعى إلى جعل وسط البلد وجهة سياحية متكاملة تجمع بين أصالة المكان ومتطلبات التطوير الحديث.