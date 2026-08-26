أسعار النفط.. برنت يهبط إلى 87 دولارا مع انفراجة مرتقبة في هرمز

خبرني - تراجعت أسعار النفط بأكثر من 1.5% الأربعاء، في وقت ركز فيه المستثمرون على المحادثات المتعلقة بمضيق هرمز، في حين استمر اضطراب حركة الشحن في المنطقة الرئيسية لتصدير النفط.

وفقا لرويترز، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.65 دولار بما يعادل 1.86% إلى 86.93 دولار للبرميل. ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.44 دولار أو 1.75% إلى 80.92 دولار للبرميل.

وكان الخامان القياسيان قد سجلا أدنى مستوياتهما منذ 10 أغسطس/ آب في وقت سابق من الجلسة.

وقال محلل السلع الأولية لدى إس.إي.بي ريسيرش، بيارن شيلدروب "عودة التركيز على المناقشات بشأن اتفاق لعبور النفط والمواد البتروكيماوية الأخرى عبر مضيق هرمز تخلق نوعا من التفاؤل".

ولا يزال الغموض يكتنف مصير اتفاق محتمل بشأن مضيق هرمز الذي يمر عبره 20% من نفط العالم.

وقال مدير أبحاث السلع الأولية لدى ساكسو بنك، أولي هانسن "انتقلت السوق من الأخذ في الحسبان احتمال كبير لاضطراب طويل الأمد وتصعيد متجدد إلى الأخذ في الحسبان إعادة فتح جزئية وترتيبات شحن تفاوضية ومخاطر أقل لمواجهة عسكرية متجددة".

وأضاف أن "اتفاقا موثوقا يعيد حركة الملاحة عبر هرمز بسرعة قد يزيل طبقة أخرى من العلاوة الجيوسياسية".

ولا تزال حركة الملاحة عبر المضيق محدودة. وأظهرت بيانات أولية من شركة كبلر لتتبع السفن أن 5 سفن شحن عبرت الممر المائي الثلاثاء، انخفاضا من متوسط بلغ 15 سفينة على مدى 10 أيام، وبما يقل كثيرا عن مستويات ما قبل الحرب.

وتستمر المحادثات بشأن إنهاء الصراع بشكل شامل. وقال وزير الداخلية الباكستاني الثلاثاء في ختام زيارة إلى طهران إن باكستان وإيران أحرزتا "تقدما كبيرا" في المحادثات التي ركزت على الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وعلى سبل إحلال السلام.

ووسعت الولايات المتحدة الإثنين العقوبات التي تهدف إلى قطع شريان الحياة الاقتصادي لإيران، مهددة بمعاقبة الدول التي تواصل التعامل التجاري مع طهران، لكنها قالت إنها لن تفرض عقوبات على الفور.