الخرابشة: 37 مليون دولار كلفة إيصال الغاز إلى الموقر والروضة الصناعية

خبرني - قال وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، الإربعاء، إن مشروع إيصال الغاز الطبيعي إلى مدينتي الموقر التنموية والروضة الصناعية في معان يعد من المشاريع المهمة، في إطار العمل على إيجاد مصادر بديلة للطاقة أقل كلفة للقطاعات المختلفة، وبداية بالقطاع الصناعي.

وأضاف الخرابشة أن تكلفة إيصال الغاز إلى الموقر تبلغ نحو 22 مليون دولار، فيما تبلغ تكلفة المشروع في الروضة الصناعية نحو 15 مليون دولار، بإجمالي 37 مليون دولار.

وأشار إلى أن المشروع ممول بمنحة من دولة الإمارات العربية المتحدة، فيما سيستخدم المبلغ المتبقي للمفرق التنموية والزرقاء الصناعية، مضيفا أنه في حال وجود فرق في التمويل سيتم البحث عن مصدر تمويل إضافي.

وقال الخرابشة إن الدراسات والتصاميم الخاصة بالمفرق والزرقاء يفترض أن تكون جاهزة خلال فترة تتراوح بين 4 و5 أشهر، وبعد ذلك سيتم طرح عطاءات التنفيذ.

وأوضح أن الغاز الطبيعي يوفر نحو 50% من الكلفة مقارنة بالديزل، ونحو 35% مقارنة بالوقود الثقيل، مشيرا إلى أن خفض كلفة فاتورة الطاقة على القطاع الصناعي يحسن تنافسيته ويزيد قدرته على الدخول إلى أسواق جديدة، ما يتيح التوسع في العملية الإنتاجية وتوفير فرص عمل والمساهمة في التنمية والنمو الاقتصادي.

وأشار إلى أن اختيار الموقر والروضة يأتي ضمن خطة لإيصال الغاز الطبيعي إلى التجمعات الصناعية في مختلف مناطق المملكة، مبينا أنه جرى خلال الفترة الماضية إيصال الغاز الطبيعي إلى تجمع القسطل الصناعي وتجمع الهاشمية الصناعي، كما افتتحت محطة الغاز في القويرة الصناعية ومحطة الغاز في المنطقة الجنوبية بالعقبة.

وأضاف أن المناطق المتبقية تشمل منطقة الحسين التنموية في المفرق، التي يجري إعداد الدراسات اللازمة لها، ومدينة الزرقاء الصناعية التي هي قيد التطوير، مشيرا إلى أن ذلك يأتي ضمن خطة إيصال الغاز إلى كافة التجمعات الصناعية في المملكة.

وبين الخرابشة أن عقود التنفيذ للموقر والروضة تنص على مدة تنفيذ تبلغ 18 شهرا، مؤكدا أن الانتقال إلى المواقع الجديدة لا يتطلب انتظار انتهاء مدة الـ18 شهرا، إذ يجري العمل بالتوازي على المفرق التنموية ومدينة الزرقاء الصناعية الجديدة.

وبشأن موعد تشغيل خطوط الغاز في الموقر والروضة، قال الخرابشة إنه بمجرد انتهاء فترة التنفيذ البالغة 18 شهرا ستكون خطوط الغاز قد وصلت إلى خط الغاز العربي الذي يتدفق فيه الغاز، وتكون جاهزة لإيصال الغاز إلى المصانع.

وبين أن الخطوط التي يجري تنفيذها هي خطوط النقل الرئيسية، وبالتوازي معها يجري العمل على الشبكات الداخلية، بالتنسيق بين المدن الصناعية فيما يتعلق بالموقر، وشركة تطوير معان التنموية فيما يتعلق بالروضة الصناعية.