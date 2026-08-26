جيش الاحتلال يرفض عودة سكان مخيمات جنين وطولكرم

خبرني - كشفت صحيفة "هآرتس" أن الحكومة الإسرائيلية أبلغت المحكمة العليا برفض الجيش عودة أهالي مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس إلى منازلهم، مؤكدة أنه سيبقي السيطرة العملياتية في المنطقة.

وقالت الصحيفة إن "الجيش الإسرائيلي أبلغ المحكمة العليا بأنه لن يسمح بعودة السكان في الوقت الحالي، وأنه يخطط لمواصلة وجوده العسكري في المنطقة لضمان السيطرة الأمنية، دون تقديم جدول زمني محدد لعودة النازحين"، وذلك بعد عام ونصف العام من بدء العملية العسكرية الميدانية في الضفة الغربية.

وتم إجلاء عشرات الآلاف من سكان المخيمات الثلاثة قسرا وفي ظروف قاسية، حيث وُصف الإخلاء بأنه تم "بصورة مفاجئة وعنيفة ومهينة"، مما تسبب في معاناة إنسانية كبيرة للسكان الذين أصبحوا يعتمدون على مساعدات إنسانية محدودة من منظمات الإغاثة.

وتخضع مخيمات شمال الضفة لعمليات عسكرية واسعة شملت حصارا مشددا وتدميرا واسعا للمنازل وشبكات الطرق. كما بدأ الجيش الإسرائيلي بتنفيذ خطط "إعادة هيكلة هندسية" داخل المخيمات لتوسيع الطرق وإنشاء مسارات دائرية جديدة تضمن سهولة حركة آلياته العسكرية وفرض السيطرة الدائمة.

ومن جانبها، صنفت منظمات دولية بارزة مثل "هيومن رايتس ووتش" تدمير المخيمات الثلاثة وتهجير سكانها قسرا بأنه يرقى إلى مصاف "جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية"، محذرة من مساعٍ إسرائيلية ممهدة لعمليات تهجير واسعة النطاق في الضفة الغربية.