خبرني - أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم الأربعاء، أن الحرب بين الولايات المتحدة وإيران ستنتهي "قريباً جداً".

قال ترمب في مقابلة صحفية: "أعتقد أن الحرب مع إيران ستنتهي قريباً، لأن مضيق هرمز مفتوح. تعبره الآن سفن كثيرة، ونحن نسمح لها بالمرور. لم تعد هناك ألغام. ربما رأيتم إعلاننا هذا يوم أمس. لقد تخلصنا من جميع الألغام، والمضيق يعمل الآن".

وأضاف أن الضغوط العسكرية والاقتصادية الأميركية على إيران تؤتي أكلها. وتابع "هذه الأمور تدفع نحو نصر كبير جداً"، مؤكداً: "سنحقّق نصراً كبيراً هنا في القريب العاجل".

وشدّد الرئيس الأميركي على أن مضيق هرمز الذي تقوّض إيران الملاحة فيه منذ اندلاع الحرب وتشل حركة الشحن التجاري عبره، مفتوح بالكامل. وصرح: "يمكننا قول (ذلك) بالفعل، كما تعلمون، لأن المضيق مفتوح. ونسيّر الآن الكثير من السفن عبر المضيق... وقد أزيلت الألغام".

وتتعثر المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة بسبب خلاف بشأن مضيق هرمز الاستراتيجي. ومنذ اندلاع الحرب بهجوم أميركي إسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، أغلقت طهران عملياً هذا الممر المائي الحيوي، وردت واشنطن بفرض حصار بحري على موانئ إيران. ولا تزال حركة الملاحة شبه متوقفة عبر المضيق، ما يُعطّل أسواق الطاقة العالمية بينما تطالب واشنطن بعودة الملاحة في المضيق إلى الوضع الذي كانت عليه قبل بدء الحرب.

في سياق متصل قال الرئيس الأميركي: "لا يمكننا أن ندع إيران تحصل على سلاح نووي. هذا بيت القصيد، بنسبة 99.9 بالمئة. لا يمكننا أن نسمح بذلك لأنهم مجانين وسيستخدمونه"، مشيراً إلى أنه "منع ذلك مرّتين".

كما أعرب عن اعتقاده بأن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، الذي لم يظهر علناً منذ توليه السلطة بعد مقتل والده علي خامنئي في فبراير (شباط)، لا يزال على قيد الحياة. وقال: "لا أعتقد أنه مات. لقد أصيب بجروح بالغة. الجانب الأيسر من جسده، ذراعه، ساقه، كل شيء. لقد أصيب بجروح بالغة. لكنني لا أعتقد أنه مات".

الحرب في أوكرانيا

في سياق آخر، قال ترمب إن زيارة مدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي. آي. إيه) جون راتكليف إلى موسكو كانت "شبه روتينية"، ملمحاً إلى أنه توجه إلى العاصمة الروسية لمناقشة الحرب في أوكرانيا.

وصرّح ترمب: "كان الأمر شبه روتيني.. نود أن نرى الحرب مع أوكرانيا تنتهي"، مؤكداً أن الزيارة لم تكن مرتبطة بإيران أو بالتهديدات الروسية لحلف شمال الأطلسي (الناتو).

وتابع: "ما كان ينبغي لهذه الحرب أن تبدأ أبداً"، مشيراً إلى أنه لو كان رئيساً للولايات المتحدة في عام 2022، لما اندلعت هذه الحرب.

وفي هذا الصدد، انتقد ترامب مرة أخرى السياسة الخارجية لسلفه جو بايدن، والتي أدت إلى "تدفق 25 مليون شخص إلى الولايات المتحدة". وأضاف: "وصلوا من السجون، من بينهم تجار مخدرات وقتلة وغيرهم، وتدفقوا على بلادنا، (لو كنت رئيساً) لما حدث ذلك، لما اندلعت الحرب في أوكرانيا".