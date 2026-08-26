"الزراعة" و"الفاو" توقعان اتفاقية لتعزيز الزراعة الذكية مناخياً

خبرني - وقّعت وزارة الزراعة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، اتفاقية تعاون تهدف إلى تعزيز قدرات المزارعين على التكيف مع تغير المناخ من خلال تنفيذ برامج تدريبية متخصصة تعتمد منهجية مدارس المزارعين الحقلية الذكية مناخياً، وتشجيع تبني التقنيات الزراعية الموفرة للمياه.

وبحسب بيان الوزارة الأربعاء، يأتي توقيع هذه الاتفاقية ضمن مشروع "بناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ في الأردن من خلال تحسين كفاءة استخدام المياه في قطاع الزراعة (BRCCJ)"، الممول من صندوق المناخ الأخضر (GCF)، والمنفذ من قبل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في الأردن بالشراكة مع وزارة الزراعة، ووزارة المياه والري، ووزارة البيئة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).

ووقع الاتفاقية وزير الزراعة صائب الخريسات والقائم بأعمال منظمة "الفاو" في الأردن "بول أوبيو".

وتمثل الاتفاقية الجديدة مرحلة متقدمة في مسار التعاون، إذ تنتقل من بناء قدرات المرشدين الزراعيين إلى التطبيق الميداني المباشر مع المزارعين، بما يعزز قدرتهم على التكيف مع تغير المناخ وتحسين كفاءة استخدام المياه في القطاع الزراعي.

وبموجب الاتفاقية، سيتم تنفيذ 44 مدرسة مزارعين حقلية و44 يوماً حقلياً في محافظات مادبا والكرك والطفيلة ومعان، إلى جانب تحديد المعدات والتجهيزات اللازمة لتنفيذ 60 مدرسة مزارعين حقلية مستقبلية.

ومن المتوقع أن يستفيد من هذه الأنشطة 880 مزارعاً ومزارعة، من خلال تزويدهم بالمعارف والمهارات العملية في مجال الزراعة الذكية مناخياً، بما يسهم في تعزيز كفاءة استخدام المياه وزيادة القدرة على مواجهة آثار تغير المناخ.

ويأتي تنفيذ هذه الأنشطة استكمالاً للجهود التي نفذها مشروع "بناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ في الأردن من خلال تحسين كفاءة استخدام المياه في قطاع الزراعة" خلال العام الماضي، حيث تم تنظيم برنامج تدريب مدربين، استهدف المرشدين الزراعيين في وزارة الزراعة، بهدف تأهيلهم على تطبيق منهجية مدارس المزارعين الحقلية الذكية مناخياً ونقل المعرفة إلى المزارعين في المحافظات المستهدفة.

وأسهم البرنامج في إعداد كوادر فنية وطنية مؤهلة لقيادة المدارس الحقلية والإشراف عليها، بما يضمن استدامة البرنامج وتوسيع نطاق تطبيق الممارسات الزراعية الذكية مناخياً.

ويُعد مشروع BRCCJ أول مشروع في الأردن يموله صندوق المناخ الأخضر، ويمتد تنفيذه على مدى سبع سنوات، ويستهدف أكثر من 212 ألف مستفيد، من بينهم أكثر من 83 ألف مستفيد مباشر، بما يسهم في تعزيز الأمن المائي والغذائي وبناء قطاع زراعي أكثر قدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ، انسجاماً مع الأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، و ينضوي تحت رؤية التحديث الاقتصادي.

ويبلغ إجمالي قيمة المشروع 33.25 مليون دولار أمريكي، ويستهدف أربع محافظات ضمن حوض البحر الميت، هي الكرك ومادبا والطفيلة ومعان، والتي تُعد من أكثر المناطق تأثراً بآثار تغير المناخ وشح المياه في المملكة.