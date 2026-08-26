زراعة أكثر من 18,800 شجرة ودعم 58 مزرعة.. زين ترسّخ دورها في حماية البيئة

خبرني - في وقت تتنامى فيه التحديات المناخية والبيئية وما يرافقها من تداعيات تتمثل في التصحر وتراجع المساحات الخضراء وتدهور الموارد الطبيعية، تتزايد الحاجة إلى جهود عملية ومستدامة تسهم في حماية البيئة وتعزيز قدرة المجتمعات على التكيف مع هذه المتغيرات.

وانطلاقاً من التزامها الراسخ والممتد بحماية البيئة والطبيعة وتعزيز الاستدامة البيئية في المملكة؛ تواصل شركة زين الأردن -منذ تأسيسها قبل أكثر من ثلاثة عقود- ترجمة هذا الالتزام إلى جهود ومبادرات ملموسة وذات أثر، لتُسهم في الحِفاظ على الطبيعة ومواردها عبر زيادة الرقعة الخضراء في المملكة والحفاظ على التربة وترشيد استخدام الموارد المائية، إلى جانب دعم المزارعين وتمكينهم من مواصلة الإنتاج الزراعي.

وفي مقدمة هذه الجهود يأتي التشجير، حيث ساهمت شركة زين حتى اليوم وعبر تعاونها مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة في زراعة أكثر من 18,800 شجرة تتنوع ما بين حرجية ومثمرة في مختلف أنحاء ومناطق المملكة، بما يسهم في تنقية الهواء، والحد من تدهور التربة، وتعزيز التنوع الحيوي، ودعم النظم البيئية المحلية إلى جانب الإسهام في مواجهة آثار التغير المناخي وتعزيز استدامة الموارد الطبيعية.

ومن أبرز مشاريع التشجير التي تحرص شركة زين الأردن على استدامتها، تبرُز غابة زين الكائنة في منطقة ثغرة عصفور بمحافظة جرش، لتشكّل نموذجاً عملياً على قدرة القطاع الخاص على الإسهام في القضايا البيئية وتحويل مفهوم المسؤولية المجتمعية إلى مشاريع مستدامة ذات أثر ملموس على أرض الواقع، حيث تمثل إحدى المبادرات البيئية البارزة للشركة في مجال دعم التشجير وتعزيز الحفاظ على الغطاء النباتي، وتضم حوالي 8,500 شجرة حرجية، للمساهمة في زيادة المساحات الخضراء وتعزيز التنوع النباتي وتحسين المشهد الطبيعي في المملكة، بما يعكس التزام الشركة بالمساهمة في الجهود الوطنية الرامية إلى حماية البيئة والحد من آثار التغيرات المناخية.

وتندرج هذه المبادرة ضمن نهج متكامل تتبناه شركة زين في مجال إدارة الاستدامة والمسؤولية البيئية، فتمتد جهودها لتشمل متابعة الأشجار والعناية بها، بما يعزز استدامة هذه المشاريع ويضمن استمرار أثرها البيئي، بالإضافة إلى دعم مبادرات تستهدف حماية الغطاء النباتي والموارد الطبيعية، بما يعكس توجهاً نحو مشاريع بيئية طويلة الأمد.

وإلى جانب غابة زين، امتدت جهود الشركة لتشمل دعم المزارعين الذين تضررت أراضيهم نتيجة الحرائق، فساهمت الشركة في إعادة تأهيل الأراضي المتضررة واستعادة قدرتها على الإنتاج وتمكين المزارعين من استعادة نشاطهم الزراعي دورهم الاقتصادي والحفاظ على النشاط الزراعي في مناطقهم، وتعزيز قدرتهم على مواجهة التحديات البيئية والمناخية مستقبلاً لضمان سبل عيش أكثر استدامة ويعزز صمود المجتمعات الزراعية المحلية، حيث دعمت الشركة 58 مُزارعاً لمساعدتهم على العودة إلى الإنتاج الزراعي وتوفير نصدر دخل مستدام لتحسين المستوى المعيشي لهم ولعائلاتهم.

وفي إطار دعم الزراعة المستدامة، عملت الشركة على تنفيذ الري بالتنقيط في 4 مزارع في منطقة الغور الصافي كأحد الحلول التي تسهم في الاستخدام الأكثر كفاءة للمياه وتقليل الفاقد بما يدعم المزارعين في الحفاظ على أحد أهم الموارد الطبيعية ويعزز استدامة الإنتاج الزراعي.

كما تواصل شركة زين جهودها بدعم حماية البيئة والتنوع الحيوي من خلال شراكتها مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة لإعادة تأهيل غابات محمية اليرموك، وتعزيز استدامة شجرة (الملول) الوطنية، حيث تم تخصيص منطقة في الغابة تحمل اسم (زين) داخل المحمية لإعادة تأهيل الغطاء النباتي وزراعة الأشجار، كما تنظم الشركة حملات تطوعية دورية بمشاركة موظفيها لدعم أعمال الزراعة والصيانة بما يسهم في حماية الغابات وتعزيز استدامتها.

وتسعى شركة زين عبر هذه المبادرات المتنوعة إلى المساهمة في بناء منظومة أكثر استدامة؛ لتكون نموذجاً يُحتذى به في تحويل المسؤولية البيئية إلى ممارسات ومشاريع ذات أثر إيجابي ملموس في حماية الطبيعة ودعم المجتمعات المحلية والحِفاظ على الموارد الطبيعة، فالمسؤولية البيئية مسؤولية مشتركة وكل شجرة تُزرع اليوم هي خطوة نحو أردن أكثر خضرة وبيئة أكثر استدامة ومستقبل أجمل للأجيال القادمة.