غرفة تجارة الأردن تبحث مع وفد اقتصادي كيني تعزيز التعاون الاقتصادي

خبرني - بحثت غرفة تجارة الأردن، مع وفد اقتصادي كيني، سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري، وتوسيع التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين، واستكشاف الفرص المتاحة لإقامة شراكات تجارية واستثمارية جديدة.

وحسب بيان للغرفة اليوم الأربعاء، ضم الوفد الكيني عددا من رؤساء وممثلي الشركات العاملة في قطاعات المواد الغذائية والخدمات والاستشارات والصحة والأدوية والمستلزمات الطبية والإنشاءات ومواد البناء، إلى جانب المستشارة الاقتصادية في السفارة الأردنية بالعاصمة نيروبي مرام مخامرة.

وشارك في اللقاء، الذي عقد في مقر الغرفة، عدد من أصحاب الأعمال ورؤساء وممثلي الشركات الأردنية العاملة في القطاعات المستهدفة، ولا سيما المواد الغذائية والخدمات والاستشارات والصحة والأدوية والمستلزمات الطبية والإنشاءات ومواد البناء، بهدف بحث فرص التعاون المباشر مع نظرائهم من الجانب الكيني.

وأكد ممثل قطاع المواد الغذائية في الغرفة المهندس جمال عمرو، ضرورة الاستفادة من الفرص المتاحة لزيادة حجم التبادل التجاري وبناء شراكات مباشرة بين الشركات الأردنية والكينية، ولا سيما في قطاع المواد الغذائية.

وأشار إلى أن القطاع الغذائي الأردني يمتلك إمكانات وخبرات واسعة ومنتجات تتمتع بمستويات عالية من الجودة، مؤكدا أهمية تعزيز حضور المنتجات الأردنية في السوق الكينية، والتعرف في المقابل على المنتجات والفرص التي توفرها كينيا للمستوردين والتجار الأردنيين.

من جهته، أشار ممثل قطاع الإنشاءات ومواد البناء في الغرفة المهندس إبراهيم النوايسة، إلى أهمية اللقاءات المباشرة بين ممثلي القطاع الخاص في البلدين في تحديد الفرص القابلة للتحول إلى أعمال ومشروعات مشتركة، لافتاً إلى وجود مجالات واسعة للتعاون في قطاعات الإنشاءات ومواد البناء والخدمات الهندسية والمقاولات.

وأكد أن الشركات الأردنية تمتلك خبرات متراكمة في هذه المجالات يمكن البناء عليها لتطوير علاقات تعاون مع الشركات الكينية، داعيا إلى تبادل المعلومات حول المشاريع والفرص الاستثمارية والمناقصات المتاحة بما يسهم بفتح أسواق جديدة أمام الشركات في البلدين.

بدورها، أكدت مخامرة أهمية تعزيز الحضور الاقتصادي الأردني في السوق الكينية وتكثيف التواصل بين أصحاب الأعمال في البلدين، مشيرة إلى دور السفارة في تسهيل التواصل بين الشركات الأردنية ونظيراتها الكينية ومتابعة الفرص التجارية والاستثمارية ذات الاهتمام المشترك.

من جانبهم، أعرب أعضاء الوفد الكيني عن اهتمامهم بتطوير علاقات الأعمال مع القطاع الخاص الأردني والاستفادة من الخبرات والمنتجات الأردنية، مؤكدين أن الزيارة تشكل فرصة للتعرف بصورة مباشرة على مجتمع الأعمال الأردني وبحث إمكانات إقامة شراكات تجارية واستثمارية.

واستعرض ممثلو الشركات الكينية مجالات عملهم، التي شملت تسهيل التجارة وتنظيم المعارض والمؤتمرات والبعثات التجارية، والزراعة وتصدير الشاي والزهور والمنتجات الطازجة، وتجارة وتصدير اللحوم والمواشي والحبوب والبقوليات والقهوة والمكسرات، إلى جانب الخدمات اللوجستية الزراعية والهندسة والمقاولات والأدوية والصناعات الكيماوية ومنتجات النظافة.

بدورهم، أكد ممثلو الشركات والقطاعات الأردنية اهتمامهم بالتعرف على الفرص المتاحة في السوق الكينية وبحث مجالات التعاون مع الشركات الكينية، مشيرين إلى أهمية توفير المعلومات المتعلقة باحتياجات السوق والأنظمة والإجراءات التجارية، بما يساعد الشركات على دراسة فرص التصدير والاستيراد وإقامة شراكات ومشروعات مشتركة.

كما جرى خلال اللقاء بحث آليات زيادة التواصل بين أصحاب الأعمال، وتشجيع تبادل الوفود والبعثات التجارية والمشاركة في المعارض والفعاليات الاقتصادية المتخصصة، وربط الشركات الأردنية والكينية وفقاً لاهتماماتها القطاعية.