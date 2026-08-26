رئيس جامعة البترا بالوكالة يكرّم طالب الدراسات العليا العيسوي لتصدّره معدلات استعارة الكتب

خبرني - كرّم رئيس جامعة البترا بالوكالة الدكتور مياس الريماوي، طالب الدراسات العليا أحمد نضال العيسوي، لتحقيقه أعلى معدل لاستعارة الكتب على مستوى الجامعة. وتصدّر العيسوي إحصاءات الاستعارة، متفوقًا على جميع فئات المجتمع الجامعي من طلبة البكالوريوس والدراسات العليا، وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية.

ويشغل العيسوي رئاسة نادي الدراسات العليا والبحث العلمي، ونادي الثقافة والمناظرات، ولجنة أصدقاء المكتبة، إضافة إلى عضويته في مكتب القيادات الواعدة. ووظّف الباحث هذه المواقع لدعم الأنشطة الثقافية، وتشجيع الطلبة على الاستفادة من مصادر المعرفة المتاحة في مكتبة الجامعة.

وأشاد الريماوي بالنموذج الذي يقدمه الطالب، مبينًا أهمية البحث العلمي في ترسيخ ثقافة المعرفة وبناء الشخصية الأكاديمية. وأوضح العيسوي أن التكريم يمثل تقديرًا لقيمة القراءة، مؤكدًا ضرورة تحويل المعرفة المكتسبة إلى مبادرات عملية تخدم البيئة الجامعية.