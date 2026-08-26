البنك العربي الإسلامي الدولي وشركة «يسير» يوقعان اتفاقية لتوفير حلول التمويل والتقسيط بالسعر النقدي

خبرني - وقّع البنك العربي الإسلامي الدولي اتفاقية تعاون مشترك مع شركة يسير المتحدة للتجارة الإلكترونية، بحضور الشركة الأردنية لضمان القروض، بهدف تقديم حلول تمويلية وتسهيلات تقسيط ميسّرة لعملاء البنك لشراء المواد الغذائية والتموينية بالسعر النقدي وعلى مدار 6 أشهر، وفق أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

ووقّع الاتفاقية عن البنك العربي الإسلامي الدولي المدير العام السيد إياد العسلي، وعن شركة «يسير» الشريك المؤسس والمدير العام السيد طارق زياد يغمور، وذلك بحضور مدير عام الشركة الأردنية لضمان القروض السيد عدنان ناجي، والشريك المؤسس لشركة «يسير» السيد عامر ناصر الدين.

وتأتي هذه الشراكة في إطار حرص البنك العربي الإسلامي الدولي على توسيع شبكة الموردين المعتمدين، وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة لعملائه تلبي احتياجاتهم التمويلية بأسعار منافسة وآليات تقسيط مريحة، وفي الوقت ذاته دعم تجار التجزئة وتمكينهم من الحصول على احتياجاتهم من المواد والسلع الأساسية بمرونة أكبر.

وتُعد «يسير» منصة أردنية رقمية متخصصة في التجارة الإلكترونية بين الشركات (B2B)، تعمل على ربط تجار التجزئة والبقالات ونقاط البيع بالموردين والموزعين، وتسهيل عملية طلب وشراء المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية من خلال منصة رقمية متكاملة. وتسعى «يسير» إلى تطوير قطاع تجارة التجزئة التقليدية عبر توظيف التكنولوجيا والخدمات اللوجستية والحلول التمويلية، بما يساعد التجار على إدارة مشترياتهم بكفاءة أكبر وتحسين التدفقات النقدية وتوفير المنتجات بصورة أكثر سهولة ومرونة.

هذا وتأتي هذه الاتفاقية ضمن إطار الاتفاقية العامة الموقعة بين البنك العربي الإسلامي الدولي والشركة الأردنية لضمان القروض والمخصصة لضمان قروض سلاسل التوريد لتجار التجزئة والتي تم توقيعها مؤخراً برعاية كريمة مع معالي الدكتور عادل الشركس محافظ البنك المركزي الأردني، بما يعزز التكامل بين برنامج التمويل وآليات الضمان المعتمدة، ويسهم في تسهيل تدفق البضائع ودعم أنشطة التزويد والتجارة، خصوصاً للمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في قطاع التجزئة.

وأكد الحضور خلال حفل التوقيع أهمية هذه الشراكة في توسيع خيارات التمويل الإسلامي ودعم التحول الرقمي في قطاع تجارة التجزئة وتعزيز الشمول المالي، من خلال الجمع بين الحلول المصرفية والضمانات التمويلية والتكنولوجيا، بما يسهم في تمكين التجار وتسهيل وصولهم إلى البضائع والمنتجات التموينية بشروط ميسّرة، مع الالتزام التام بالمعايير والضوابط الشرعية المعتمدة.

وتمثل الاتفاقية نموذجاً للتعاون بين القطاع المصرفي وشركات التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية ومؤسسات ضمان القروض، بما يدعم نمو قطاع التجزئة ويرفع كفاءة سلاسل التوريد ويسهم في تعزيز الاقتصاد الرقمي في المملكة الأردنية الهاشمية.