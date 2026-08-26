عودة دفعة من أطفال غزة إلى القطاع بعد استكمال علاجهم في مستشفيات المملكة

خبرني - عاد إلى قطاع غزة، صباح اليوم الأربعاء، عدد من الأطفال المرضى ومرافقيهم، عبر جسر الملك حسين، بعد استكمال مراحل علاجهم في مستشفيات المملكة، ضمن مبادرة "الممر الطبي الأردني" التي أطلقتها المملكة لتقديم الرعاية الطبية والعلاجية ل2000 طفل من غزة.

وضمّت الدفعة العائدة (20) طفلاً برفقة (48) من ذويهم، حيث تلقوا خلال فترة وجودهم في المملكة الرعاية الطبية اللازمة وفق أعلى المعايير الطبية، بعد أن جرى إجلاؤهم إلى المملكة سابقاً من خلال القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، وبالتعاون مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.

وأعرب ذوو الأطفال عن شكرهم وتقديرهم لجلالة الملك عبدالله الثاني، وللقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، على الجهود الإنسانية والطبية المبذولة في تقديم الرعاية الصحية لأبناء قطاع غزة، مثمنين مستوى الرعاية والخدمات الطبية التي تلقاها أطفالهم خلال فترة علاجهم في مستشفيات المملكة.

وتأتي مبادرة "الممر الطبي الأردني" ضمن الجهود الإغاثية والإنسانية المتواصلة التي تبذلها المملكة للتخفيف من معاناة الأشقاء في قطاع غزة.

ويتم إعادة المرضى ومرافقيهم إلى القطاع بعد استكمال علاجهم، لإتاحة المجال أمام إجلاء دفعات جديدة من المرضى للعلاج في مستشفيات المملكة.

يشار إلى أن هذا الإجراء بإعادة المرضى مع أسرهم إلى غزة بعد انتهاء العلاج يؤكد موقف الأردن الراسخ بدعم صمود الأشقاء الفلسطينيين على أرضهم.