مستوردات الأردن النفطية تقفز 58.1% إلى 2.04 مليار دينار خلال 6 أشهر

خبرني - ارتفعت قيمة مستوردات الأردن من النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية بنسبة 58.1% خلال النصف الأول من 2026، لتبلغ نحو 2.041 مليار دينار، مقارنة مع 1.291 مليار دينار خلال الفترة نفسها من 2025، بزيادة بلغت نحو 750 مليون دينار، نتيجة ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية على خلفية الحرب مع إيران.

وبحسب التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة، ارتفعت مستوردات النفط الخام بنسبة 8.6% خلال النصف الأول من العام الحالي، لتصل إلى نحو 426 مليون دينار، مقارنة مع 392.4 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

كما ارتفعت قيمة مستوردات الديزل "السولار" بنسبة 97.1%، لتبلغ نحو 432.8 مليون دينار، مقابل 219.6 مليون دينار في النصف الأول من 2025.

وسجلت مستوردات البنزين ارتفاعا بنسبة 149.2%، لتصل إلى نحو 468.4 مليون دينار، مقارنة مع نحو 188 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

كما ارتفعت مستوردات الكاز من نحو 4.3 مليون دينار في النصف الأول من عام 2025 إلى نحو 15.4 مليون دينار في النصف الأول من عام 2026.

وكانت أسعار النفط قد شهدت ارتفاعات خلال أشهر الحرب، متجاوزة حاجز 100 دولار لبرميل برنت خلال بعض جلسات التداول.