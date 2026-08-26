مقتل 14 رضيعاً في حريق داخل مستشفى باكستاني

خبرني - لقي ما لا يقل عن 14 طفلاً حتفهم إثر حريق اندلع صباح الأربعاء، في وحدة الولادة في مستشفى في العاصمة الباكستانية إسلام آباد.

وأفادت فرق الإنقاذ بأن الحريق بات تحت السيطرة، وأن المصابين نُقلوا إلى العناية المركزة.

واندلع الحريق في الطابق الثالث من وحدة الأم والطفل في مستشفى المعهد الباكستاني للعلوم الطبية (PIMS)، أحد المستشفيات الحكومية الرئيسية في المدينة.

وبحسب المتحدث باسم المستشفى، كان في الجناح 15 رضيعاً من حديثي الولادة وقت اندلاع الحريق.

ونقلت فرانس برس عن السلطات المحلية تصريحاتها بأن سبب اشتعال النيران خلل في المكيّف.

وأوضح بيان أصدره مكتب مقاطعة إسلام آباد أن "حريقاً شبّ في الطابق الثالث من جناح الأمومة والطفولة في مستشفى المعهد الباكستاني للعلوم الطبية (PIMS)".

وأضاف البيان أن "ما مجموعه 14 طفلاً قضوا في الحادث"، جميعهم من "الرضّع" بحسب ما أعلن رئيس الوزراء شهباز شريف ووزير الداخلية محسن نقوي اللذان أعربا في بيانين منفصلين عن "بالغ حزنهما".

ودعا شريف إلى فتح تحقيق بغية "اتخاذ أشدّ الإجراءات الممكنة" في حق من تثبت مسؤوليته.

ونقلت الوكالة عن الناطقة باسم المستشفى أنيسة جليل قولها إن الحريق نجم عن عطل كهربائي ما أدى إلى "اندلاع النار من جهاز التكييف".

شهود عيان: فرق الإنقاذ "بطيئة"

ونقلت وكالة فرانس برس عن شهود عيان قولهم إن فرق الإنقاذ كانت بطيئة في الاستجابة.

وقال خُرّام محمود (40 عاماً) الذي قضت ابنته البالغة من العمر ثلاثة أيام، إن فرق الإنقاذ لم تصل إلا بعد ثلاث ساعات.

وخارج المستشفى، كانت شاغفتا بروين تحمل طفلها البالغ عشرة أيام وهي تبكي. وروَت أن "الناس كانوا يصرخون، مع تصاعد دخان أسود". وأضافت "ركضنا لننقذ حياتنا. الحمد لله أن طفلي بخير".

لكن رئيس مفوضي إسلام آباد سهيل أشرف قال على منصة إكس إن فرق الإنقاذ والمتخصصين والشرطة "وصلوا فوراً إلى موقع الحادث وسيطروا على الحريق".

وأضاف أن بلاغ الطوارئ جاء قبل الساعة السابعة صباحاً بقليل (02,00 بتوقيت غرينتش).

وتندلع الحرائق في المباني الكبيرة في باكستان بشكل متكرر، وغالباً ما تحدث بسبب ضعف قوانين السلامة ولوائح البناء والتراخي في تطبيقها.

وفي كانون الثاني/يناير، لقي أكثر من 65 شخصاً حتفهم في حريق اندلع بمركز تجاري في مدينة كراتشي الساحلية.

كما أودى حريق آخر في مركز تسوق في المدينة نفسها عام 2023 بما لا يقل عن 11 شخصاً.

وفي عام 2021، لقي ما لا يقل عن 16 عاملاً حتفهم نتيجة حريق اندلع في مصنع في المدينة نفسها.

وخلال عام 2012، قضى 250 عاملاً على الأقل في مصنع للملابس بمنطقة بلديا في غرب كراتشي، بعدما اجتاح الحريق المنشأة التي كانت تفتقر إلى أي مخارج للطوارئ.