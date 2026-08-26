ترمب: مجتبى لا يزال حيا رغم إصابته البالغة

خبرني - قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، إنه يعتقد أنّ المرشد الإيراني مجتبى خامنئي الذي لم يظهر علنا منذ توليه السلطة بعد مقتل والده علي خامنئي في شباط، لا يزال على قيد الحياة.

وقال ترمب في مقابلة مع المذيع المحافظ غلين بيك "لا أعتقد أنه مات. لقد أصيب بجروح بالغة. الجانب الأيسر من جسده، ذراعه، ساقه، كل شيء. لقد أصيب بجروح بالغة. لكنني لا أعتقد أنه مات".

وأضاف ترمب أن الولايات المتحدة قضت على البحرية الإيرانية، مشيرا إلى أن القوات الأميركية قضت على 20 قاربا إيرانيا خلال الليلة الماضية.

وقال إن "القوة المالية" للولايات المتحدة هائلة، معتبرا أن هذه الأمور ستقود إلى "نصر كبير جدا" ضد إيران.

الاستخبارات المركزية

قال ترمب إنّ زيارة مدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) جون راتكليف إلى موسكو كانت "شبه روتينية"، ملمحا إلى أنه توجه إلى العاصمة الروسية لمناقشة الحرب في أوكرانيا.

وأضاف: "نود أن نرى الحرب مع أوكرانيا تنتهي"، مؤكدا أن الزيارة لم تكن مرتبطة بإيران أو بالتهديدات الروسية لحلف شمال الأطلسي (ناتو).