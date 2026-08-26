خبرني - قال وزير النقل ووزير العمل نضال القطامين، الأربعاء، إن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتشغيلهم على سلم أولويات وزارة العمل.

جاء حديث القطامين خلال اجتماع عقده الأربعاء، في مقر وزارة العمل بحضور النائب ديمة طهبوب وأمين عام الوزارة عبد الحليم دوجان والقائم بأعمال الأمين العام في المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رأفت الزيتاوي، ومساعد الأمين العام للشؤون الفنية في المجلس غدير الحارس، ومساعد المدير العام للتأمينات في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شامان المجالي، وممثل غرفة صناعة الأردن المهندس إيهاب القادري.

وأكد أنه سيتم تطوير المنصة الوطنية للتشغيل "سجل" في وزارة العمل وربطها ببيانات المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة الذين في عمر العمل من تزويد المنصة ببياناتهم ونوعية الإعاقة لكل شخص وطبيعة العمل الذي يتناسب مع طبيعة إعاقته، مضيفا أنه سيتم الطلب من منشآت القطاع الخاص عرض فرص عملها التي تتناسب مع الأشخاص ذوي الإعاقة على المنصة.

وشدد القطامين على ضرورة التنسيق مع الجهات المعنية بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة كالمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والقطاع الخاص والضمان الاجتماعي، لتوفير قاعدة بيانات متكاملة وواضحة تبين كافة تفاصيل كل شخص صاحب إعاقة مع ضرورة الاستفادة من بيانات الأشخاص الذين صدرت لهم بطاقات تعريفية من المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بهدف توفير التدريب والتأهيل والتشغيل لهؤلاء المواطنين.

وأوعز الوزير لكوادر وزارة العمل بالتعاون مع الجهات الشريكة كافة لتوفير قاعدة بيانات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير فرص العمل المناسبة لهم بحسب إعاقة كل شخص، إضافة إلى تعزيز الرقابة من التفتيش لضمان التزام منشآت القطاع الخاص بنسب تشغيلهم المنصوص عليها وفقا لأحكام القانون.

بدورها، أشادت النائب ديمة طهبوب بسرعة استجابة وزير العمل والوزارة للتعامل مع ملف الأشخاص ذوي الإعاقة وإيجاد حلول عملية قابلة للتطبيق لتمكينهم وتشغيلهم.

وتوافق الحضور على التعاون للبدء بإنشاء قاعدة بيانات مفصلة للأشخاص ذوي الإعاقة، والاستفادة من البيانات المتوفرة لدى المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لتمكينهم وتشغيلهم في القطاع الخاص.