صادرات الأردن ترتفع 6.2% والعجز التجاري يتراجع 5.5% منذ بداية العام

خبرني - نمو الصادرات الوطنية بنسبة 6.2% خلال النصف الأول من عام 2026 .

تركزت الصادرات الوطنية في قطاعات الألبسة والأسمدة والبوتاس الخام.

ارتفاع الصادرات الوطنية إلى سوريا بنسبة 36.4% وإلى الصين الشعبية بنسبة 71.6% وإلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 36.5%.

انخفاض عجز الميزان التجاري بنسبة 5.5%.

ارتفاع نسبة تغطية الصادرات للواردات إلى 63%.

عمان 26 آب (بترا)- ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية خلال النصف الأول من عام 2026 بنسبة 6.2 بالمئة لتصل إلى 4667 مليون دينار مقارنة مع نفس الفترة من عام2025.

كما ارتفعت قيمة المعاد تصديره بنسبة 44.6 بالمئة لتصل إلى 1747 مليون دينار، وعليه فان قيمة الصادرات الكلية تكون قد بلغت 6414 مليون دينار لتسجل ارتفاعا بنسبة 14.5 بالمئة.



وبحسب التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة حول التجارة الخارجية اليوم الأربعاء، ارتفعت المستوردات بنسبة 6.1 بالمئة لتصل إلى 10261 مليون دينار خلال النصف الأول من عام 2026، وبذلك فقد انخفض العجز في الميزان التجاري من 4073 إلى 3847 مليون دينار بنسبة (5.5 بالمئة) أي بمقدار انخفاض بلغ (226) مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من عام 2025.

وبلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 63.0 بالمئة خلال النصف الأول من 2026 مقارنة مع 58 بالمئة لنفس الفترة من 2025 بتحسن مقداره 5 نقاط مئوية.



وبحسب التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة حول التجارة الخارجية اليوم الأربعاء، ارتفعت المستوردات بنسبة 6.1 بالمئة لتصل إلى 10261 مليون دينار خلال النصف الأول من عام 2026، وبذلك فقد انخفض العجز في الميزان التجاري من 4073 إلى 3847 مليون دينار بنسبة (5.5 بالمئة) أي بمقدار انخفاض بلغ (226) مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من عام 2025.

وبلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 63.0 بالمئة خلال النصف الأول من 2026 مقارنة مع 58 بالمئة لنفس الفترة من 2025 بتحسن مقداره 5 نقاط مئوية.



وبحسب التقرير، تركز ارتفاع الصادرات الوطنية في قطاعات الألبسة وتوابعها من مصنرات بنسبة 3.0 بالمئة، والأسمدة الأزوتية أو الكيماوية بنسبة 14.1 بالمئة والبوتاس الخام بنسبة 30.7 بالمئة، فيما تراجعت الصادرات الوطنية من الحلي والمجوهرات الثمينة بنسبة (9.8 بالمئة) والفوسفات الخام بنسبة (7.2 بالمئة)، وعلى صعيد المستوردات فقد ارتفع النفط الخام ومشتقاته بنسبة 58.1 بالمئة والحبوب 10.0 بالمئة، فيما تراجعت المستوردات من الحلي والمجوهرات الثمينة بنسبة (19.8 بالمئة)، والأدوات الآلية بنسبة (23.6 بالمئة)، والعربات والدراجات (5.9 بالمئة)، والآلات والمعدات الكهربائية (2.4 بالمئة).

وجاء الارتفاع في الصادرات الوطنية نتيجة للزيادة في التصدير إلى سوريا، والدول الأسيوية غير العربية بما فيها الصين الشعبية، ودول الاتحاد الأوروبي ومن ضمنها هولندا.

أما أبرز الأسواق الدولية التي ارتفعت المستوردات منها فهي دول منطقة التجارة الحرة العربية ومنها السعودية، ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا ومنها الولايات المتحدة الأميركية، والدول الأسيوية غير العربية بما فيها الصين.

فيما يتعلق بالتجارة الخارجية لشهر حزيران 2026، فقد بلغت قيمة الصادرات الكلية خلال حزيران من 2026 ما مقداره1270 مليون دينار، منها 909 ملايين دينار للصادرات الوطنية و361 مليون دينار للمعاد تصديره، فيما بلغت المستوردات ما قيمته 2008 مليون دينار ما أدى إلى عجز في الميزان التجاري بقيمة 738 مليون دينار خلال حزيران من 2026.



ولدى المقارنة مع نفس الشهر من 2025، يلاحظ ارتفاع الصادرات الكلية بنسبة 32.3 بالمئة نتيجة لارتفاع الصادرات الوطنية بنسبة 12.5 بالمئة، والمعاد تصديره بنسبة 137.5 بالمئة، فيما ارتفعت المستوردات بنسبة 43.5 بالمئة، ما أدى إلى ارتفاع العجز في الميزان التجاري بنسبة68.1 بالمئة.