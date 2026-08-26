تحذير لمستخدمي آيفون.. لا تستبدل هاتفك في هذه الأيام حتى لا تخسر من قيمته

خبرني - إذا كنت تريد الحصول على أفضل سعر ممكن لهاتف آيفون عند استبداله، فعليك تجنب إتمام عملية الاستبدال خلال فترة زمنية محددة، لأن الانتظار قد يكلفك جزءًا ملحوظًا من قيمة الجهاز.

إذا كنت تخطط لاستبدال هاتف آيفون قديم مقابل شراء طراز جديد، فهناك أمر مهم يجب معرفته.

وفقًا لموقع مقارنة الأسعار "SellCell"، فإن استبدال هاتف آيفون خلال الأيام العشرة الفاصلة بين الكشف عن الطرازات الجديدة وطرحها رسميًا للبيع قد يؤدي إلى انخفاض قيمة الهاتف القديم بنسبة تصل إلى 20%.

ويجد كثير من مستخدمي آيفون أنفسهم أمام معضلة عند محاولة تعظيم قيمة هاتفهم القديم من خلال بيعه أو استبداله.



من ناحية، قد يرغب المستخدم في بيع الهاتف مبكرًا للحصول على أفضل سعر ممكن، لكن من ناحية أخرى، سيبقى بلا هاتف بديل حتى وصول الجهاز الجديد، بحسب تقرير نشره موقع "phonearena".

كما قد يحتاج المستخدم إلى الاحتفاظ بهاتفه القديم لبعض الوقت لنقل الصور والرسائل وغيرها من البيانات الشخصية إلى الجهاز الجديد.

تقرير يكشف متى لا يكون استبدال آيفون فكرة جيدة

لكن انتظار وصول أجهزة آيفون الجديدة إلى الأسواق قبل استبدال الهاتف القديم قد يكلفك جزءًا من قيمة الاستبدال.

ويقدم أحدث تقارير "SellCell" فكرة عن حجم الخسارة المحتملة.

وتحدث موقع مقارنة الأسعار مع 2000 من مالكي آيفون، أثناء تحليل بيانات إطلاق أجهزة آيفون 15 وآيفون 16 وآيفون 17.

واكتشف "SellCell" أن 117 هاتفًا من أصل 156 طرازًا تمت متابعتها على مدار السنوات الثلاث، أي نحو 75% منها، فقدت جزءًا من قيمتها بين موعد الكشف عنها وموعد طرحها رسميًا.

وخلال العام الماضي، فقد أكثر من 92% من أصل 54 طراز آيفون تمت متابعتها قيمتها خلال الفترة نفسها بين الكشف والإطلاق.

وخلال الفترة الفاصلة بين الكشف عن سلسلة آيفون 17 وطرحها للبيع، انخفضت قيمة 50 هاتفًا من أصل 54 تمت متابعتها، أي بنسبة 92.6%، خلال الأيام العشرة بين الإعلان والإطلاق.

وكان أكبر انخفاض في القيمة 129 دولارًا لهاتف آيفون 16 بلس بسعة 512 غيغابايت، بينما سجل أحد الطرازات، وهو آيفون 15 بلس بسعة 128 غيغابايت، انخفاضًا في قيمة الاستبدال بنسبة 20.2%.

وتكمن المشكلة في أن ثلاثة من كل خمسة مستخدمين لآيفون ينتظرون وصول هاتفهم الجديد وإعداده قبل استبدال الجهاز القديم.

وقد أظهرت بيانات سابقة مقدار الخسارة التي يمكن أن يتكبدها هؤلاء بسبب الانتظار حتى ما بعد موعد طرح أجهزة آيفون الجديدة.

وتقدم بيانات "SellCell" مؤشرات إضافية على مقدار انخفاض قيمة هاتف آيفون إذا تأخر المستخدم كثيرًا في استبداله.

وينصح الموقع من يفكر في الترقية إلى هاتف جديد بالبدء في مقارنة عروض الاستبدال ومعرفة الجهة التي تقدم أفضل سعر بمجرد إعلان "أبل" عن أجهزة آيفون الجديدة، بدلًا من الانتظار حتى موعد طرحها رسميًا.

لماذا لا يتبع معظم مستخدمي آيفون هذه النصيحة؟

رغم ذلك، لماذا ينتظر معظم مستخدمي آيفون الراغبين في الترقية فترة أطول قبل بيع هواتفهم القديمة؟

بحسب البيانات، جاءت الأسباب على النحو التالي:

- 54.1% يحتاجون إلى مواصلة استخدام هاتفهم القديم حتى وصول الهاتف الجديد.

- 23.3% يحتاجون إلى الهاتف القديم لنقل بياناتهم.

وشكل السببان معًا 77.4% من إجمالي الإجابات.

- 8.2% يريدون الاحتفاظ بالهاتف القديم لاستخدامه كجهاز احتياطي.

- 4.3% يشعرون بالقلق بشأن أمان بياناتهم الشخصية.

- 3.7% يريدون مزيدًا من الوقت لمقارنة عروض الاستبدال والعثور على أعلى سعر.

- 2.0% يخططون لإعطاء هاتف آيفون القديم لأحد أفراد العائلة أو الأصدقاء.

- 1.0% لا يعرفون كيفية مسح بيانات الهاتف أو إعادة ضبطه بطريقة آمنة.

- 1.0% يرون أن بيع الهاتف يتطلب جهدًا كبيرًا.

- 0.9% قالوا إن هاتفهم القديم عادة ما يكون مكسورًا أو متضررًا.

- 1.2% يبيعون أو يستبدلون هاتف آيفون القديم قبل شراء الهاتف الجديد، وهي الطريقة التي يقول "SellCell" إنها الأفضل.

وقد تتذكر أن "أبل" رفعت في وقت سابق من هذا الشهر قيم الاستبدال الخاصة بهواتف آيفون وأجهزة آيباد وهواتف أندرويد وغيرها.

وارتفعت قيمة الاستبدال لبعض الطرازات بنسبة وصلت إلى 30%.

هذا هو الموعد المتوقع للكشف عن آيفون 2026

من المتوقع أن تكشف "أبل" عن آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس وهاتف آيفون ألترا القابل للطي في 8 أو 9 سبتمبر.

ويبدو أن 9 سبتمبر هو الموعد الأرجح، نظرًا لأن 7 سبتمبر يوافق عيد العمال في الولايات المتحدة (Labor Day)، ولا تفضل "أبل" عادةً إقامة حدث لإطلاق منتجات جديدة في اليوم التالي لعطلة رسمية.

ومن المتوقع أيضًا أن تكشف الشركة خلال الحدث عن منتجات أخرى، من بينها Apple Watch Series 12 وApple Watch Ultra 4 وAirPods 5، مع إمكانية الإعلان عن منتجات أو مفاجآت أخرى لم يتم الكشف عنها حتى الآن.