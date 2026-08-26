لماذا تتجنب معظم الساعات الذكية استخدام منافذ USB-C للشحن؟

خبرني - تعتمد معظم الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية حاليًا على منافذ USB-C، وهو ما يوفر قدرًا كبيرًا من الراحة، إذ يمكن للمستخدم الاعتماد على كابل واحد لشحن معظم أجهزته.

وحتى "أبل"، التي تمسكت طويلًا بمنفذ Lightning، اضطرت في النهاية إلى التحول إلى USB-C بعد إقرار الاتحاد الأوروبي تشريعات تلزم شركات التكنولوجيا باعتماد المنفذ معيارًا موحدًا.

لكن هناك فئة من الأجهزة يندر فيها استخدام USB-C بشكل لافت، وهي الساعات الذكية.

إذ تعتمد معظم هذه الأجهزة القابلة للارتداء على أنظمة شحن خاصة، والأسوأ من ذلك أن بعض الشركات تستخدم شواحن مختلفة بين طرازاتها، ما يجعل توافق الشواحن أمرًا شبه مستحيل، بحسب تقرير نشره موقع "slashgear" .

إنها فوضى حقيقية تجعل شحن الساعة الذكية باستخدام أي كابل متاح أمرًا صعبًا.

وفي الوقت الذي أصبح فيه USB Type-C حاضرًا في عدد كبير من الأجهزة الحديثة، لا تزال بعض كبرى شركات الساعات الذكية، مثل "أبل" و"غوغل" و"سامسونغ"، تستخدم منافذ USB-C في منتجات أخرى، لكنها لا توفرها في ساعاتها الذكية.

لماذا لم تنتقل الساعات الذكية إلى USB-C حتى الآن؟

السبب الرئيسي هو مقاومة الماء والغبار.

لماذا لا تستخدم الساعات الذكية USB-C؟

تتجنب الشركات استخدام منافذ USB-C في الساعات الذكية لأنها تجعل من الصعب الحفاظ على إحكام الجهاز ضد الماء والغبار.

على عكس الهواتف الذكية، تحتاج الساعات إلى مستويات أعلى من مقاومة الماء والغبار، لأنها تُرتدى على المعصم وتتعرض للعوامل الخارجية بشكل أكبر.

كما أن المستخدمين يرغبون في ارتداء ساعاتهم أثناء ممارسة أنشطة مائية مثل السباحة والتزلج على الماء والغوص الترفيهي، وهي أنشطة تتطلب مستوى مرتفعًا من مقاومة الماء لمنع تلف المكونات الداخلية.

ولهذا السبب، كان الحل بالنسبة إلى حتى أفضل الساعات الذكية هو التضحية بمنفذ USB-C والاعتماد على أنظمة شحن خاصة، مثل موصلات Pogo Pin وقواعد الشحن المغناطيسية.

بعض الساعات الذكية تستخدم USB-C بالفعل

تنتشر حلول الشحن الخاصة بالساعات الذكية بشكل كبير، وهو أمر يضر بالمستهلكين، لأنها غالبًا غير متوافقة مع بعضها، كما قد يكون من الصعب العثور على بديل مناسب في حال فقدان الشاحن الأصلي.

لكن بعض الشركات حاولت بالفعل معالجة هذه المشكلة من خلال توفير منافذ USB-C في ساعاتها.

وظهرت حتى الآن بعض الطرازات في الأسواق التي تعتمد USB-C، لكنها من إنتاج علامات تجارية أقل شهرة.

ومن بينها ساعة boAt Storm Call 4، التي أُطلقت في مايو 2026 في السوق الهندية.

وتوفر Storm Call 4، إلى جانب شقيقتها الأعلى سعرًا boAt Ultima Vogue 2، منفذ USB-C لشحن الساعة، وهناك أيضًا ساعة Colmi P80، وهي طراز آخر من شركة أقل شهرة، وتأتي كذلك بمنفذ USB-C للشحن.

وتقول "Colmi" إن P80 تتمتع بتصنيف IP67 لمقاومة الغبار والماء، كما تضع الشركة حلقة مطاطية لمحاولة حماية منفذ USB-C من تسرب الماء أو دخول الغبار.

وربما يكون هذا هو الأسلوب الذي مكن الشركة من الجمع بين منفذ USB-C والحماية من الماء والغبار.

أما ساعة boAt Storm Call 4، فلا يبدو أنها تستخدم حلقة مطاطية لحماية المنفذ، لكنها تحمل تصنيف IP68 لمقاومة الماء والغبار.

وهناك أيضًا العديد من الطرازات الأخرى المعروضة على "علي إكسبريس" والتي توفر منافذ USB-C للشحن. لكن جميع هذه النماذج تقريبًا تأتي من علامات تجارية صغيرة، ولذلك يصعب الاعتماد بشكل كامل على ادعاءاتها بشأن مستويات مقاومة الماء والغبار.

ومع ذلك، ربما حان الوقت أمام الشركات الكبرى المصنعة للساعات الذكية للبحث عن طريقة تجمع بين أفضل ما في العالمين: سهولة شحن USB-C، مع الحفاظ على مقاومة الماء والغبار.