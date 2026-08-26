الأمن اللبناني يوقف أفغانيا بتهمة محاولة التخابر مع إسرائيل

خبرني - أفاد موقع MTV اللبناني أن الأمن العام أوقف قبل مدة مواطنا أفغانيا بتهمة محاولة التخابر وتزويد إسرائيل بمعلومات.

وذكر الموقع أن الموقوف وأثناء إنجاز معاملةٍ لدى الأمن العام، أوقفه عناصر الجهاز، وأثناء إخضاع هاتفه للفحص الفنّي، تبيّن أنه حاول التواصل مع حسابات إسرائيليّة ومنها حساب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي.

وأضاف: "عرض الموقوف أن يقوم بتزويد إسرائيل بمعلومات عن "حزب الله" وبعض الأماكن في لبنان، لكنه لم يلقَ أي تجاوبٍ مع عروضه".

وقالت مصادر الموقع إن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم ادّعى على الموقوف بمحاولة التخابر وتزويد إسرائيل بمعلومات، وأحاله إلى قاضية التحقيق العسكري الأول غادة بو علوان لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.