بعد 3 سنوات من الهجوم.. بيومي فؤاد يلوح بالاعتزال

خبرني - كشف الفنان المصري بيومي فؤاد أن فكرة الابتعاد عن التمثيل باتت تراوده بصورة متكررة، بعد نحو 3 سنوات من الانتقادات والهجوم الذي تعرّض له عبر منصات التواصل الاجتماعي، في تصريحات أثارت تساؤلات جمهوره حول مستقبله الفني.

ورغم استمرار حضوره في عدد من الأعمال السينمائية الجديدة، أقر بيومي فؤاد بأن ما واجهه خلال السنوات الأخيرة ترك أثرًا واضحًا عليه، ودفعه إلى الحديث مع أفراد أسرته أكثر من مرة عن رغبته في التوقف عن العمل الفني.

ضغوط لم يعتدها

وتحدث بيومي فؤاد، خلال تصريحات إذاعية، عن الضغوط التي رافقت موجات الانتقاد التي طالته، مؤكدًا أن طبيعة الهجوم كانت مختلفة عما اعتاد عليه طوال سنوات عمله في الوسط الفني.

وأوضح أن أسرته حاولت مساعدته على تجاوز هذه المرحلة، وطالبته بعدم الالتفات إلى التعليقات السلبية المتداولة على مواقع التواصل، في ظل اعتقاد أفراد منها بأن جانبًا من الهجوم تقف وراءه حسابات ولجان إلكترونية.

وأشار إلى أنه رغم محاولات عائلته طمأنته، فإن التعامل مع الأمر لم يكن سهلًا بالنسبة إليه، خصوصًا مع استمرار الانتقادات لفترة طويلة.

الاعتزال فكرة متكررة

وكشف الفنان المصري أن فكرة التوقف عن التمثيل لم تكن مجرد رد فعل عابر، بل بات يناقشها بصورة متكررة مع أفراد عائلته نتيجة الضغوط التي تعرّض لها.

وأكد أن السنوات الثلاث الماضية كانت ثقيلة عليه، وأنه لم يعتد طوال مسيرته الفنية مواجهة هذا النوع من الهجوم المتواصل.

لكن حديث بيومي فؤاد عن احتمالية الابتعاد عن التمثيل لم يصاحبه إعلان رسمي للاعتزال، إذ يواصل نشاطه الفني ويستعد للظهور في مجموعة من الأعمال السينمائية الجديدة.

ويشارك بيومي فؤاد في فيلم "شمس الزناتي 2" إلى جانب الفنان محمد إمام، وهو من إخراج أحمد خالد موسى وتأليف محمد الدباح، كما يستعد للمشاركة مع الفنان محمد ثروت في فيلم "ورا الكنبة".

وسجل الفنان المصري حضورًا سينمائيًّا خلال موسم صيف 2026 عبر أكثر من عمل، من بينها فيلم "الجواهرجي"، الذي يجمع محمد هنيدي ومنى زكي ويُعرض حاليًّا في دور السينما.

كما تضم قائمة أعماله فيلم "خلي بالك من نفسك"، بمشاركة ياسمين عبد العزيز وأحمد السقا، إلى جانب فيلم "ابن مين فيهم" مع الفنانة ليلى علوي.

نزاع قضائي

وبعيدًا عن نشاطه الفني، شهدت الفترة الأخيرة تطورات في النزاع القضائي المرتبط بحياته الأسرية، بعد صدور أحكام من محكمة أسرة قصر النيل تلزمه بسداد مستحقات مالية لطليقته.

وتضمنت المستحقات مؤخر الصداق ونفقتي العدة والمتعة، فيما تقدم بيومي فؤاد باستئناف على الأحكام الصادرة لصالح طليقته، في ظل ما أُشير إليه بشأن عدم قدرته على سداد المبالغ المحكوم بها.

وبين استمرار مشروعاته السينمائية وحديثه المتكرر عن الابتعاد عن التمثيل، أعادت تصريحات بيومي فؤاد الجدل حول مستقبله الفني، من دون أن يحسم حتى الآن قرارًا نهائيًّا بشأن الاعتزال.