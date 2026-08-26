بقيمة نصف مليار دولار.. الكويت تضبط أكبر شحنة مخدرات في تاريخها

خبرني - أعلنت الكويت إحباط أكبر ضبطية مخدرات في تاريخ البلاد، بقيمة إجمالية تُقدّر بنحو 150 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل نحو 485.9 مليون دولار.

وقال النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الكويتية، إن العملية أسفرت عن ضبط نحو 5 أطنان من مسحوق مادة "ليريكا" الخام، إلى جانب قرابة 4 ملايين كبسولة معدة للترويج والبيع.

وأضاف أن الكميات المضبوطة لم تقتصر على المواد المخدرة، إذ كشفت العملية عن وجود مصنع متكامل مخصص لتصنيع مادة "ليريكا" ذات التأثير العقلي، فضلًا عن ضبط تجهيزات تستخدم في تعبئة الكبسولات وتقسيمها تمهيدًا لتوزيعها.

وتُعد هذه العملية، بحسب وزارة الداخلية الكويتية، الأكبر من نوعها التي تُسجّلها البلاد من حيث حجم المضبوطات والقيمة المالية، في إطار الجهود الأمنية لمكافحة تهريب وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.