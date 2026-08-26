*
الجمعة: 28 أغسطس 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

إعلان اسماء المحامين الناجحين بامتحان المسابقة القضائية

  • 26 أغسطس 2026
  • 15:56
إعلان اسماء المحامين الناجحين بامتحان المسابقة القضائية

خبرني  -  أعلن المجلس القضائي، اليوم الاربعاء، أسماء الأساتذة المحامين الذين اجتازوا الامتحان الكتابي للمسابقة القضائية لعام ٢٠٢٦ بنجاح.

ووفق المجلس يحق لكل من لم يرد اسمه في قوائم المجتازين للامتحان الكتابي التقدم باعتراض الكتروني لدى الأمانة العامة للمجلس القضائي من خلال تعبئة نموذج الاعتراض الموجود على الرابط 27GcteKCYMCmesfa/gle.forms://https أو QR، وذلك خلال ثلاثة أيام تبدأ من صباح يوم غد الخميس الموافق (٢٠٢٦/۸/۲۷) ولغاية الساعة الثالثة عصراً من يوم السبت الموافق (٢٠٢٦/٨/٢٩).

ودعا المجلس إلى متابعة موقعه الالكتروني لغاية معرفة موعد اجراء الامتحان الشفوي والمقابلات الشخصية للأساتذة المحامين، حيث سيتم نشر القوائم خلال الاسبوع القادم.

وتاليا الاسماء:

إعلان اسماء المحامين الناجحين بامتحان المسابقة القضائية
إعلان اسماء المحامين الناجحين بامتحان المسابقة القضائية
إعلان اسماء المحامين الناجحين بامتحان المسابقة القضائية
إعلان اسماء المحامين الناجحين بامتحان المسابقة القضائية
إعلان اسماء المحامين الناجحين بامتحان المسابقة القضائية

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

تحذير من الجرائم الإلكترونية للاردنيين: مشاركة المنشورات المسيئة قد تورّطك قانونيًا
تحذير من الجرائم الإلكترونية للاردنيين: مشاركة المنشورات المسيئة قد تورّطك قا...
  • 2026-08-28 11:51
الاردن .. توقيف علي يونس يفتح باب الجدل.. «الجنسية الأجنبية لا تعني حصانة من القانون»
الاردن .. توقيف علي يونس يفتح باب الجدل.. «الجنسية الأجنبية لا تعني حصانة من ...
  • 2026-08-28 10:58
الأرصاد الجوية للاردنيين: حالة عدم الاستقرار الجوي تبدأ مساء السبت
الأرصاد الجوية للاردنيين: حالة عدم الاستقرار الجوي تبدأ مساء السبت
  • 2026-08-28 10:41
الجمعية الفلكية: رصد خسوف جزئي للقمر في سماء الأردن فجر الجمعة
الجمعية الفلكية: رصد خسوف جزئي للقمر في سماء الأردن فجر الجمعة
  • 2026-08-28 09:41
الاردن .. أجواء حارة نسبيا الجمعة وفرصة لهطول الأمطار الأحد
الاردن .. أجواء حارة نسبيا الجمعة وفرصة لهطول الأمطار الأحد
  • 2026-08-28 08:21
صدور نظام معدل لنظام مركز الأبحاث الزراعية الدوائية في القوات المسلحة
صدور نظام معدل لنظام مركز الأبحاث الزراعية الدوائية في القوات المسلحة
  • 2026-08-27 21:51