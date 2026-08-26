إعلان اسماء المحامين الناجحين بامتحان المسابقة القضائية

خبرني - أعلن المجلس القضائي، اليوم الاربعاء، أسماء الأساتذة المحامين الذين اجتازوا الامتحان الكتابي للمسابقة القضائية لعام ٢٠٢٦ بنجاح.

ووفق المجلس يحق لكل من لم يرد اسمه في قوائم المجتازين للامتحان الكتابي التقدم باعتراض الكتروني لدى الأمانة العامة للمجلس القضائي من خلال تعبئة نموذج الاعتراض الموجود على الرابط 27GcteKCYMCmesfa/gle.forms://https أو QR، وذلك خلال ثلاثة أيام تبدأ من صباح يوم غد الخميس الموافق (٢٠٢٦/۸/۲۷) ولغاية الساعة الثالثة عصراً من يوم السبت الموافق (٢٠٢٦/٨/٢٩).

ودعا المجلس إلى متابعة موقعه الالكتروني لغاية معرفة موعد اجراء الامتحان الشفوي والمقابلات الشخصية للأساتذة المحامين، حيث سيتم نشر القوائم خلال الاسبوع القادم.

وتاليا الاسماء: