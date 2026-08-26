بقيمة 70 مليون دولار.. توقيع عقود لتزويد مدينتي الموقر والروضة الصناعيتين بالغاز الطبيعي

خبرني - وقّع وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، الأربعاء، عقود تنفيذ الخطوط الخاصة بمشروعي تزويد مدينتي الموقر والروضة الصناعيتين بالغاز الطبيعي، بدعم وتمويل من صندوق أبوظبي للتنمية.

ووقّعت عقد تنفيذ مشروع تزويد مدينة الموقر الصناعية بالغاز الطبيعي الرئيس التنفيذي لمجموعة "طاقة عربية" باكينام كفافي، فيما وقّع عن تنفيذ مشروع تزويد مدينة الروضة الصناعية في منطقة معان التنموية بالغاز الطبيعي، رئيس مجلس إدارة شركة بتروجت والمفوّض بالتوقيع عن الائتلاف، وليد لطفي.

وقدّم الخرابشة، خلال الحفل، الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة على دعمها المتواصل قائلاً: "إننا نوقّع اليوم اتفاقيتين لإيصال الغاز الطبيعي إلى مدينة الروضة الصناعية في منطقة معان التنموية ومدينة الموقر الصناعية، بدعم سخي من الإمارات، من خلال صندوق أبوظبي للتنمية، بقيمة 70 مليون دولار، حيث تشكل هذه المشاريع جزءا من استراتيجيتنا لتقليل كلف الطاقة على القطاعات الاقتصادية كافة، ومن أهمها القطاع الصناعي".

وأضاف أن هذه المشاريع تؤدي دوراً كبيراً في توفير مصدر طاقة بديل للقطاعات المختلفة، وعلى رأسها القطاع الصناعي، بما يسهم في خفض الكلف وتمكين الصناعة من المنافسة والوصول إلى أسواق جديدة، والتوسع في الإنتاج وإنشاء خطوط إنتاج جديدة، وتوفير فرص عمل إضافية، والمساهمة في التنمية والنمو الاقتصادي.

من جهته، قال المدير العام لصندوق أبوظبي للتنمية محمد السويدي، إن علاقة الصندوق مع المملكة ممتدة منذ عام 1974، وقدّم الصندوق خلال هذه الفترة دعماً مالياً للأردن بقيمة إجمالية بلغت 9.4 مليار درهم.

وأضاف أن المشاريع التي تم دعمها في الأردن أثبتت دورها الاستراتيجي والحيوي في دعم الاقتصاد الوطني في الأردن، وهو ما يجسد قوة العلاقة الاستراتيجية على مختلف المستويات، مبيناً أن توقيع هذه الاتفاقيات يؤكد التزام صندوق أبوظبي للتنمية بدعم مسيرة التنمية الاقتصادية في المملكة.

وتشمل العقود تنفيذ مشروعين رئيسيين؛ الأول يتمثل في تزويد مدينة الموقر الصناعية بالغاز الطبيعي، والذي أُحيل إلى "ائتلاف شركتي بتروجت وأحمد يوسف الطراونة وشركاه" والثاني تزويد مدينة الروضة الصناعية في منطقة معان التنموية بالغاز الطبيعي، والذي أُحيل إلى مجموعة "طاقة عربية".

ويأتي تنفيذ المشروعين بتمويل من صندوق أبوظبي للتنمية، بموجب مذكرة التفاهم الموقعة مع الحكومة، ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي، لتمويل عدد من المشاريع التنموية في المملكة، تحقيقاً لمستهدفات البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي، وتطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة في المملكة.

من ناحيتها، أعربت الرئيس التنفيذي لمجموعة "طاقة عربية" باكينام كفافي عن فخرها بدخول المجموعة إلى السوق الأردنية، الذي تعتبره سوقاً واعدة ذات موقع استراتيجي وحيوي.

وبيّنت كفافي أن مشروع إنشاء خط الغاز لمدينة الروضة الصناعية، بطول 14 كيلومتراً، يمثل خطوة محورية، ويأتي تماشياً مع رؤية المجموعة لتوسيع نطاق خدماتها لتلبية احتياجات القطاع الصناعي من الطاقة وتوفير حلول موثوقة، مبينة أن المجموعة تتطلع إلى توظيف خبراتها في تطوير البنية التحتية، والمساهمة الفاعلة في دعم القطاع الصناعي وتعزيز التنمية والنمو المستدام في المملكة.

ويُنظر إلى المشروعين كخطوة استراتيجية لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي، وخفض كلف الإنتاج، وتوفير مصدر طاقة مستدام واقتصادي للمصانع، بما يسهم في تحسين البيئة الاستثمارية، وتعزيز قدرة المدن الصناعية على استقطاب الاستثمارات، وخلق المزيد من فرص العمل.