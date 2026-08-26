مدير الأمن العام يؤكد أهمية توسيع التعاون الأمني مع الإمارات

خبرني - استقبل مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، اليوم الأربعاء، في مبنى المديرية، قائد الحرس الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة اللواء الركن صالح محمد بن مجرن العامري، والوفد المرافق له، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير أوجه التعاون الأمني بين البلدين الشقيقين.

وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل الارتقاء بمستوى التعاون المشترك، وآليات تطوير العمل الأمني وتوسيع مجالات التدريب وتبادل الخبرات والتقنيات المتخصصة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتعزيز الجاهزية الأمنية والتنسيق في مواجهة مختلف التحديات المشتركة.

وأكد اللواء المعايطة عمق العلاقات الأخوية والاستراتيجية التي تجمع المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة، وما تحظى به من دعم ورعاية من قيادتي البلدين الشقيقين، مشيراً إلى أهمية البناء على ما تحقق من شراكات وتعاون، وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الأمن والاستقرار.

وبيّن أن مديرية الأمن العام، وبتوجيهات ملكية سامية، تواصل ترسيخ شراكاتها مع الأجهزة الأمنية في الدول الشقيقة والصديقة، والاستفادة من الخبرات المكتسبة، بما ينعكس على كفاءة الأداء والجاهزية، وتطوير الخدمات الأمنية والإنسانية المقدمة للمواطنين.

من جانبه، أكد اللواء الركن العامري أهمية مواصلة تطوير البرامج المشتركة في مجالات التدريب والتأهيل والتقنيات الأمنية الحديثة، بما يعزز بناء القدرات المؤسسية ويرفع من كفاءة الأجهزة الأمنية وقدرتها على التعامل مع المتغيرات والتحديات الأمنية المختلفة.

وأشاد قائد الحرس الوطني الإماراتي بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه مديرية الأمن العام، وما تمتلكه من خبرات وكفاءات متخصصة وتطور في منظوماتها التشغيلية والتقنية والخدمية، مؤكداً أهمية استمرار التعاون وتبادل التجارب والخبرات بين الجانبين.

واستمع الوفد الضيف إلى إيجاز قدمه مدير إدارة التخطيط والتعاون الدولي حول أبرز محاور استراتيجية مديرية الأمن العام وأولوياتها في تطوير منظومة العمل الأمني، ورفع كفاءة الموارد البشرية، إلى جانب أهم البرامج والمشروعات التطويرية التي تنفذها المديرية.

وجال مدير الأمن العام والوفد الضيف في مديرية العمليات والسيطرة، واطلعوا على أحدث التقنيات والأنظمة الفنية والتكنولوجية المستخدمة في مركز القيادة والسيطرة، كما وقدم مدير العمليات والسيطرة ايجازاً حول إدارة العمليات الأمنية، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في دعم القرار الميداني، وأهميتها في تعزيز سرعة الاستجابة ضمن منظومة أمنية متكاملة تعمل على مدار الساعة بكفاءة وفاعلية.