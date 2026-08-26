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الغذاء والدواء: إغلاق مركز لياقة بدنية ثانٍ لضبط حقن ببتيدية وهرمونية محظورة

  • 26 أغسطس 2026
  • 15:46
الغذاء والدواء إغلاق مركز لياقة بدنية ثانٍ لضبط حقن ببتيدية وهرمونية محظورة

خبرني - ضمن حملتها الرقابية المستمرة على مراكز اللياقة البدنية والمنشآت التي تتداول المستحضرات والمكملات المخصصة للرياضيين، تتبعت كوادر الرقابة والتفتيش المختصة في المؤسسة العامة للغذاء والدواء، وبالتنسيق مع مرتبات الادارة الملكية لحماية البيئة، مساء أمس، مروجين حقن ببتيدية وهرمونية محظورة الاستخدام في بناء الأجسام وإنقاص الوزن، وعليه تم تفتيش  مركز لياقة بدنية (GYM) في عمّان، ومنازل تابعة لأصحاب العلاقة،  ما  نتج عنه اغلاق المركز ومصادرة المضبوطات، وتحويل أصحاب العلاقة إلى النائب العام، ليكون المركز الثاني الذي يتم إغلاقه خلال يومين، ضمن الحملة .

وأوضحت مدير عام المؤسسة الأستاذ الدكتورة رنا عبيدات، في بيان صحفي، أن المضبوطات شملت  
حقن للتنحيف تحتوي المادة الفعالة Retatrutide
والتي لا تزال عالميا تحت التجارب السريرية ولم يتم الانتهاء من الدراسات السريرية عليها والتي تهدف إلى إثبات الفعالية والجودة والمأمونية،  وتؤكد المؤسسة ان المستحضر الذي يحتوي على هذه المادة الفعالة   غير مسجل وغير متداول أصوليا في أي دولة في العالم، وأن ما يتم الترويج له في مراكز اللياقة البدنية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي هو مجهول المكونات ومجهول المصدر مما يشكل خطرا على صحة وسلامة مستخدميه ، و ما تم ضبطه يحمل اسماء تجارية مختلفة ومنها  Retagen.

وأكدت المؤسسة استمرار العمليات الرقابية وعمليات المسح الشامل على مراكز اللياقة البدنية والمنشآت التي تتداول المستحضرات والمكملات المخصصة للرياضيين، بما يضمن سلامة وصحة المواطنين.

وتهيب المؤسسة بالمواطنين بضرورة التأكد من إجازة او تسجيل  أي ادوية أو مستحضرات لدى المؤسسة قبل استخدامه، حفاظا على صحتهم وسلامتهم، داعية إلى التواصل معها عبر منصة الشكاوى الرسمية من خلال تطبيق الواتس آب على الرقم (0795632000)، أو عبر خط الشكاوى المجاني (117114)في حال وجود أي ملاحظة أو استفسار أو شكوى.

الغذاء والدواء: إغلاق مركز لياقة بدنية ثانٍ لضبط حقن ببتيدية وهرمونية محظورة
الغذاء والدواء: إغلاق مركز لياقة بدنية ثانٍ لضبط حقن ببتيدية وهرمونية محظورة
الغذاء والدواء: إغلاق مركز لياقة بدنية ثانٍ لضبط حقن ببتيدية وهرمونية محظورة
الغذاء والدواء: إغلاق مركز لياقة بدنية ثانٍ لضبط حقن ببتيدية وهرمونية محظورة
الغذاء والدواء: إغلاق مركز لياقة بدنية ثانٍ لضبط حقن ببتيدية وهرمونية محظورة

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