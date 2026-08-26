تقليل الملح يخفض ضغط الدم.. متى تظهر النتيجة؟

خبرني - قد يبدأ ضغط الدم في الانخفاض خلال أسبوع واحد من تقليل استهلاك الملح، لكن الوصول إلى التأثير الكامل قد يستغرق عدة أسابيع، وتختلف سرعة الاستجابة من شخص إلى آخر.

وبحسب موقع "فيري ويل هيلث"، أظهرت دراسة شملت أكثر من 200 بالغ تتراوح أعمارهم بين 50 و75 عامًا، أن خفض استهلاك الصوديوم إلى نحو 500 ملغ يوميًا أدى إلى انخفاض ضغط الدم لدى نحو 75% من المشاركين، بمعدل 8 مليمترات زئبقية خلال أسبوع واحد. وشملت النتائج أشخاصًا يعانون من ضغط دم طبيعي أو مرتفع، إضافة إلى من يتناولون أدوية لخفض الضغط.

لكن هذه النتائج لا تعني أن تقليل الملح وحده كان المسؤول عن الانخفاض، إذ تضمن النظام الغذائي في الدراسة كميات مرتفعة من البوتاسيوم والكالسيوم، وهما عنصران قد يساعدان أيضًا في خفض ضغط الدم.

وتشير أدلة أخرى إلى أن تقليل الصوديوم وحده قد يحتاج إلى أربعة أسابيع على الأقل لإظهار تأثير واضح. كما أن العودة إلى تناول كميات كبيرة من الملح قد تؤدي مجددًا إلى ارتفاع ضغط الدم.

وتختلف الاستجابة بحسب كمية الملح التي يجري تقليلها ومستوى ضغط الدم الأساسي ومدى حساسية الجسم للصوديوم. ويكون تأثير خفض الملح أكبر لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم الحساس للملح، ومن بينهم كبار السن، والنساء، والمصابون بأمراض الكلى المزمنة أو السكري أو مقاومة الإنسولين.

ويرتبط الإفراط في الصوديوم بارتفاع ضغط الدم بسبب زيادة احتباس السوائل، ما يرفع كمية الدم التي يضخها القلب، إلى جانب تأثيراته في وظائف الكلى والأوعية الدموية.

وبالتالي، قد تظهر فوائد تقليل الملح خلال أيام أو أسبوع، لكن الاستمرار على نظام منخفض الصوديوم لعدة أسابيع قد يكون ضروريًا للوصول إلى تأثير أكثر وضوحًا في ضغط الدم وصحة القلب.