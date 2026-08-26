عون: لا خيار إلا التفاوض لتحرير الجنوب وإعادة الإعمار

خبرني - أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن لا خيار أمام لبنان إلا التفاوض، مشددا على أن تحرير الجنوب ونشر الجيش، واسترجاع الأسرى، وعودة الأهالي، وإعادة الإعمار، لا يمكن تحقيقها بالحرب.

وخلال لقائه وفد المجلس العام الماروني، قال عون إن خيار الحرب ليس بديلا عمليا، بل التفاوض يبقى الطريق الأفضل لتجنب ويلات الحرب وآلامها، رغم الصعوبات والعقبات التي تعترضه.

وأوضح الرئيس أن الحكومة بدأت بمعالجة قضية الفساد المستشري منذ سنوات، وتخوض حربا ضد من يرفضون منطق الدولة، مشيرا إلى أن الإجراءات الإصلاحية الاقتصادية والمالية التي اتخذتها الحكومة، رغم أنها ليست كافية، حققت بعض النمو الذي كان مرجوا أن يزداد هذا العام، لكن الحرب قضت على هذا الأمل، ومع ذلك، لا يزال لبنان صامداً ومؤسساته قائمة.

وشدد عون على أن بناء الأوطان مسؤولية مشتركة لا تقع على عاتق شخص أو طرف واحد، وأن مصلحة الوطن يجب أن تبقى أولوية فوق أي مصلحة شخصية، لافتا إلى أن شباب لبنان وجيله الجديد هم الرافعة الأساسية لتقدم البلاد، وأن صلابة اللبنانيين وإيمانهم بوطنهم كانت الأساس في تخطي الصعاب، وفي بقاء لبنان صامداً رغم الأزمات المتعددة التي مر بها منذ عام 2019 وحتى اليوم.