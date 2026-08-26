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إرادة ملكية بترفيع قضاة نظاميين إلى الدرجة العليا - أسماء

  • 26 أغسطس 2026
  • 15:20
إرادة ملكية بترفيع قضاة نظاميين إلى الدرجة العليا أسماء

خبرني - صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار المجلس القضائي رقم (150) لسنة 2026 تاريخ 13/8/2026 المتضمن الموافقة على ترفيع القضاة المذكورة اسماؤهم تالياً إلى ادنى مربوط الدرجة العليا اعتباراً من تاريخ 20/ 9 / 2026

قاضي محكمة استئناف عمان السيد غازي هزاع سلمان الشوبكي.

قاضي محكمة استئناف عمان الدكتور بسام محمد راشد التلاهين.

قاضي محكمة استئناف عمان الدكتور عبد الله فواز عبد الله حمادنه.

قاضي محكمة استئناف اربد السيد محمد رضوان سالم العكور .

قاضي محكمة الاستئناف الضريبية السيدة منتهى حسن فلاح القضاه.

مساعد رئيس النيابة العامة القاضي الدكتور هشام عوض سالم الطراونه.

قاضي محكمة استئناف عمان السيد خالد يوسف عوض العبابنه.

قاضي محكمة استئناف عمان الدكتور عبد الله احمد عبد الله عربيات

 

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