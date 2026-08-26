نتنياهو يتحدث عن الاستيطان: اتفاق مستحيل والخيار العسكري جاهز

خبرني - تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن "موجة هجرة قادمة" لإسرائيل، معتبرا أنه تمكن من "كسر شوكة" محور إيران، لافتا إلى عدة خيارات بحثها مع الرئيس الأمريكي بهذا الشأن.

وقال نتنياهو، في حفل للحركة الاستيطانية بمنطقة بنيامين وسط الضفة الغربية اليوم الأربعاء، "أنتم تحققون رؤية أرض إسرائيل، هذه الأرض لنا وستظل لنا". وأضاف نتنياهو متحدثا للحضور: "أنتم تضعون الأسس لموجة هجرة كبيرة قادمة".

وأضاف: "لا يمكن تجاهل الأرقام: 104 تجمعات استيطانية أسسناها وأضفنا عليها الطابع الرسمي معا، إلى جانب 160 مزرعة، والقادم أكثر".

واعتبر أن هذا "إنجاز يحسب لهذه الحكومة"، موجها الشكر إلى وزير الدفاع والوزير بتسلئيل سموتريتش على جهودهما، وإلى جميع الوزراء الحاضرين والسابقين، قائلا: "لقد بذلت الحكومة جهدا هائلا لتحقيق رؤية الأجيال، والواقع يتغير أمام أعيننا".

وتابع نتنياهو: "ثمة صراع هائل يدور حولنا، يهدف ليس فقط إلى اقتلاعنا من قلب أرضنا، بل إلى اقتلاعنا تماما من دولة إسرائيل وهي مساع اكتسبت صدى وزخما كبيرين خلال السنوات الثلاث لما أسميناه "حرب الخلاص".

وقال: "في العام المنصرم -الذي نفذنا فيه كلا من عملية "الأسد الصاعد" وعملية "الأسد الزائر"- لم يقتصر الأمر على محاولتهم اقتلاعنا فحسب، بل جاؤوا للقضاء علينا. لقد تصدينا لهم بقوات مشتركة، وهم الآن مهزومون".

وأضاف: "رغم أننا كسرنا شوكة هذا المحور، إلا أنه لم يختفِ تماما بعد. لكننا نبذل جهودا مضنية ومصممون على ضمان عدم وجود أي تهديد لا من قطاع غزة -وقد أنجزنا الكثير في هذا الصدد- ولا من لبنان -وقد فعلنا الكثير أيضا- ولا من سوريا. لدينا اليوم مناطق أمنية داخل هذه الدول، كما أنني مصمم تماما على ضمان عدم صدور أي تهديد من إيران أيضا".

وكشف نتنياهو أنه "تحدث مع الرئيس ترامب قبل بضعة أسابيع في البيت الأبيض، وتحديدا في المكتب البيضاوي، وناقشنا ثلاثة احتمالات".

الأول: "اتفاق جيد"، وقال عنه: "نحن ليس لدينا مانع في ذلك. لكنني أشك في إمكانية إبرام اتفاق مع تلك العصابة هناك، مع هؤلاء المتوحشين فأنا أقول لكم: لا يمكن إبرام اتفاق معهم".

الثاني: "الخيار الحركي" (العمل العسكري)، وقال: "لقد قلت له إننا مستعدون، وسندافع عن أنفسنا، ولن نسمح لإيران بمهاجمتنا وإذا ما هاجمونا -لا قدر الله- فسيتلقون ضربة لم يحلموا بها قط، أقوى بكثير مما تلقوه حتى الآن".

الثالث: "تشديد الحصار"، وقال: "والقرار يعود إليكم. وبالفعل، أكد الرئيس ترامب هذا القرار بالأمس من خلال خطوة قوية للغاية".

وأضاف: "إن ما فعله الرئيس ترامب بالأمس تمثل في تشديد الحصار على إيران، ليس عبر محاصرة إيران نفسها مباشرة، بل عبر محاصرة من يساعدون هذا النظام، هذه الديكتاتورية البغيضة. وهذا أمر بالغ الأهمية".

ختاما، قال نتنياهو: "لا تزال أمامنا تحديات أخرى: فتحدي إيران لم ينته بعد، وعلينا حسم هذا التحدي؛ وكذلك في غزة ولبنان وساحات أخرى، ونحن عازمون على القيام بذلك".