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الحرس الثوري يؤكد سيطرته على هرمز ويعلن عن اتفاق مع عمان لتقاسم مياه المضيق

  • 26 أغسطس 2026
  • 15:05
الحرس الثوري يؤكد سيطرته على هرمز ويعلن عن اتفاق مع عمان لتقاسم مياه المضيق

خبرني - أعلن الحرس الثوري الإيراني الأربعاء، عن اتفاق مع عُمان لاقتسام مياه مضيق هرمز، مشيرا إلى أنه جرى الاتفاق مع عمان على حصص الطرفين من إيرادات المضيق.

وأكد الحرس الثوري الإيراني أن "مضيق هرمز تحت سيطرتنا ولا توجد أي سفينة عسكرية للعدو داخل مياه الخليج"، مشيرا إلى أن "الممر البحري الواقع بالقرب من سلطنة عمان يخضع لسيطرتنا الكاملة".

وأكد الجيش الإيراني أن مضيق هرمز يخضع لسيطرة الحرس الثوري الإيراني، مشيرا إلى أنه "لا توجد أي سفن حربية معادية في الخليج"، وأن جميع السفن الحربية المعادية تبعد نحو 400 كيلومتر عن المضيق.

وقال الجيش الإيراني إن "لا يمكن لأي سفينة عبور هذا المضيق من الناحيتين العسكرية والإقليمية دون إذن إيران وإدارتها".

وربط الحرس الثوري فتح المضيق بعودة الولايات المتحدة إلى مسار التفاهم، قائلا: "إذا تخلت أمريكا عن وضع العراقيل وعادت إلى مذكرة التفاهم فبإمكاننا فتح مضيق هرمز".

ودعا الحرس الثوري إلى الحفاظ على الوحدة الوطنية، معتبرا أن "الاختلاف في الرأي بشأن القضايا السياسية طبيعي لكن علينا الحفاظ على وحدتنا أمام العدو"، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن "العدو يعاني من نقص في تأمين أسلحته الاستراتيجية".

من جهته، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن "شعبنا أثبت أنه سيقاتل عند الضرورة ولن يتراجع لكن الحرب ليست دائماً هي الحل"، واصفا مذكرة التفاهم الأخيرة بأنها "وثيقة مشرفة وفي جميع التحليلات العالمية تعتبر إيران هي المنتصرة".

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