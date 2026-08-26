(شومان) تعلن القائمة القصيرة لجائزة أدب الأطفال في دورتها العشرين

خبرني - أعلنت مؤسسة عبد الحميد شومان القائمة القصيرة لجائزة عبد الحميد شومان لأدب الأطفال في دورتها العشرين، التي تُقام العام الحالي تحت عنوان "الطفولة: عالم من التحديات" في مجال القصة الموجّهة للأطفال من عمر ست سنوات فأكثر، وذلك بعد منافسة واسعة استقطبت مشاركات من مختلف أرجاء العالم العربي.

وضمت القائمة القصيرة تسعة أعمال إبداعية من ست دول عربية، تأهلت إلى المرحلة النهائية من الجائزة بعد رحلة تحكيم دقيقة استندت إلى أعلى معايير الجودة الأدبية والموضوعية والشفافية، على أن يُعلن عن الفائزين بالمراتب الثلاث الأولى نهاية شهر آب (أغسطس) الحالي.

وشملت القائمة الأعمال التالية:"حلم بحجم حديقة" لفادي علي محمد قطوش (الأردن)، و"السيد سعيد جداً" لجنى عادل فايز سليقة (لبنان)، و"قلق على كوكب روقان" لمنة الله جلال السيد (مصر)، و"كعكتي مائلة... لكنها طويلة" لميرنا نزار عبد الرحمن علوش (سورية)، و"طفل مميز جداً للغاية بشكل لا يصدق" لسارة محمد شحاتة محمد (مصر)، و"سِرُّ الشَّيْء" لدرة سالم البرجي (تونس)، و"كيف وجد تميم الطاقة؟" لسهير محمد عبدالله خواجا (الأردن)، و"مع التيار" لربى عاهد صبحي اسليم (فلسطين)، و"وشاحي الأبيض والذهبي" لحنين رياض درويش أبو طالب (الأردن).

وكانت الهيئة العلمية للجائزة أحالت الأعمال المستوفية لشروط المشاركة إلى لجنة تحكيم متخصصة تضم نخبة من الكتّاب والنقاد والمتخصصين في أدب الأطفال، حيث خضعت النصوص لعملية تقييم دقيقة استندت إلى معايير شملت أصالة الفكرة، وقوة المحتوى، والابتكار، والتجديد، وتماسك البناء السردي، وسلامة اللغة، ومدى ملاءمة العمل للقارئ الطفل.

وأكدت لجنة التحكيم أن عملية التقييم جرت وفق مبدأ التحكيم المحايد، دون الاطلاع على أسماء المشاركين أو بلدانهم، بما يضمن تكافؤ الفرص ويجعل النص وحده معيار المنافسة الوحيد.

وفي قراءتها للأعمال المتأهلة، أشارت اللجنة إلى أن النصوص عكست وعياً متنامياً لدى الكُتّاب بأهمية الاقتراب من عالم الطفل الحقيقي، بما يحمله من أسئلة وهواجس وتحديات معاصرة. فقد تناولت الأعمال موضوعات متنوعة تمس حياة الأطفال اليومية، مثل القلق والخوف والغضب والخجل وتقدير الذات والغيرة بين الأشقاء، إضافة إلى صعوبات التعلم وتقبل الاختلاف والانتماء والصداقة والأسرة والإعاقة والمرض والحروب.

كما أظهرت الأعمال تنوعاً لافتاً في أساليبها الفنية وطرائق معالجتها للقضايا المطروحة، إذ مزجت بين الواقعية والخيال والمغامرة والطرافة، وقدمت نماذج متعددة لكيفية مخاطبة الطفل بلغة أدبية قادرة على الإمتاع وإثارة التفكير في آن واحد.

وأكدت اللجنة أن أكثر الأعمال تميزاً لم تكن بالضرورة تلك التي تناولت أكبر القضايا أو أكثرها حضوراً، وإنما تلك التي نجحت في تحويل فكرة بسيطة إلى تجربة قصصية مؤثرة، استطاعت أن تحمل رسالتها من خلال الحدث والشخصية والصورة الفنية، بعيداً عن المباشرة والتلقين.

واستقطبت الدورة الحالية من الجائزة 2805 طلبات مشاركة، استكمل منها 1750 مشاركا جميع متطلبات الترشح، فيما لم يستكمل1055 متقدماً إجراءات التقديم. وجاءت المشاركات من 43 دولة عربية وغير عربية، تصدرتها مصر بنسبة 26%، تلتها الأردن بنسبة 18.6%، ثم سورية بنسبة 17.5%، فالجزائر بنسبة 9%، وفلسطين بنسبة 8.4%..

وتعمل "شومان" منذ العام 2006 على تنظيم هذه الجائزة السنوية للأدباء في العالم العربي وحول العالم. وتمنح مرة كل عام في مجال أدب الأطفال في واحد من الفنون الأدبية: القصة، الشعر، الرواية، النص المسرحي. وتتألف الجائزة من شهادة باسم الفائز والموضوع الذي فاز به ودرع يحمل اسم وشعار الجائزة، بالإضافة إلى مبلغ مقداره (18) ألف دينار، موزعة على: المرتبة الأولى: (10) آلاف دينار، المرتبة الثانية: (5) آلاف دينار، والمرتبة الثالثة: (3) آلاف دينار.

ومؤسسة عبد الحميد شومان، ذراع البنك العربي للمسؤولية الثقافية والاجتماعية، هي مؤسسة لا تهدف لتحقيق الربح، تعنى بالاستثمار في الإبداع المعرفي والثقافي والاجتماعي للمساهمة في نهوض المجتمعات في الوطن العربي من خلال الفكر القيادي والأدب والفنون والابتكار.