دورة لياقة بدنية في مركز شباب باب عمان

خبرني - نظم مركز شباب باب عمان - قضاء المصطبة - محافظة جرش دورة تدريبية في اللياقة البدنية، بمشاركة 15 شابًا من الفئة العمرية 15–17 عامًا، وذلك ضمن برامجه الهادفة إلى تعزيز صحة الشباب وتنمية قدراتهم البدنية والرياضية.

وهدفت الدورة إلى رفع مستوى اللياقة البدنية لدى المشاركين، وتنمية قدراتهم الجسمانية، إلى جانب تشجيعهم على تبني نمط حياة صحي، والمواظبة على ممارسة النشاط الرياضي لما له من دور في تعزيز الصحة والنشاط والحيوية لدى الشباب.

وتضمنت الدورة مجموعة من التدريبات والتمارين الرياضية التي ركزت على تنمية القوة والمرونة والرشاقة والتحمل، بما يتناسب مع الفئة العمرية للمشاركين، وبإشراف مدربين مختصين.

وأكد المركز أهمية استمرار تنفيذ مثل هذه البرامج الرياضية والشبابية، لما تسهم به في استثمار أوقات فراغ الشباب بصورة إيجابية، وتعزيز روح الانضباط والمثابرة والعمل الجماعي، إلى جانب اكتساب العادات الصحية التي تنعكس إيجابًا على حياتهم اليومية.

وتأتي هذه الدورة ضمن جهود مركز شباب باب عمان في تنفيذ برامج وأنشطة نوعية تستجيب لاحتياجات الشباب، وتوفر لهم بيئة آمنة ومحفزة لممارسة الأنشطة الرياضية وتنمية مهاراتهم وقدراتهم المختلفة.