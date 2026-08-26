البنك الأردني الكويتي يدعم الفعالية الوطنية (مسيرتنا صحة وتراث) بالتعاون مع جمعية همتنا صحة

خبرني - قدّم البنك الأردني الكويتي دعمه للفعالية الوطنية التي نظمتها جمعية همتنا صحة بعنوان "مسيرتنا صحة وتراث"، والتي أقيمت بالتعاون مع سلطة إقليم البترا التنموي السياحي ووزارة السياحة والآثار الأردنية وشركة برايس وترهاوس كوبرز. وامتدت الفعالية على مدار يومين في مدينة البترا، بمشاركة أكثر من 300 مشارك وممثل عن مؤسسات وشركات مختلفة وبحضور واسع من موظفي البنك، بهدف الجمع بين دعم الصحة والتراث وتعزيز السياحة الداخلية في الأردن.

وتأتي الفعالية دعماً لرسالة جمعية همتنا صحة الرامية إلى تحسين المرافق الصحية وتعزيز جودة الخدمات الصحية، وبالتزامن مع إطلاق مشروع إعادة إنشاء وتوسعة مركز صحي القطرانة الشامل للطوارئ على طريق عمان – العقبة الصحراوي الحيوي، وتحويله إلى مركز صحي شامل يضم وحدة إسعاف وطوارئ ومركز إصابات، بما يسهم في توفير خدمات صحية أكثر شمولاً واستجابة لاحتياجات المجتمع المحلي ومستخدمي الطريق الصحراوي.

ويُقام المشروع على مساحة إجمالية تبلغ نحو 4,130 متراً مربعاً، وبكلفة تقديرية تصل إلى 4.7 مليون دينار أردني، ومن المتوقع أن يستغرق تنفيذه ما بين 18 و24 شهراً، وأن يخدم أكثر من 30 ألف مستفيد ضمن نطاقه الجغرافي المتوقع. ويهدف المشروع إلى تعزيز جاهزية القطاع الصحي والاستجابة للحالات الطارئة، لا سيما على الطريق الصحراوي الذي يشهد حركة مرور كثيفة ويُعد من الطرق الحيوية في المملكة.

وإلى جانب البعد الصحي، تضمنت الفعالية مسيرة في مدينة البترا، بما يعكس أهمية المحافظة على الإرث الوطني والتاريخي للمملكة، وتعزيز الوعي بالبيئة والطبيعة وتشجيع السياحة الداخلية والتعريف بالمواقع والمسارات السياحية في البترا، بما يرسخ مكانتها كوجهة سياحية وتراثية عالمية.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الأردني الكويتي، هيثم البطيخي: "يعكس دعم البنك لفعالية "مسيرتنا صحة وتراث" نهجه في تمكين المبادرات التي تجمع بين الأثر المجتمعي والاهتمام بالصحة ودعم المجتمع المحلي. وتكتسب هذه الفعالية أهمية خاصة لما تحمله من أثر مستدام يتمثل في دعم جهود جمعية "همتنا صحة" لتحسين المرافق الصحية، إلى جانب تعزيز الوعي بالصحة والسياحة الداخلية والتراث الوطني".

من جانبها قالت الدكتورة فادية سمارة، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لجمعية همتنا صحة: "لقد عبّر هذا المسير عن روح الأردن الأصيلة: التكاتف، والوفاء، والإيمان بأن الصحة والتراث هما جناحا المستقبل. خطونا في البترا كأردنيين بنبض واحد، شباباً وشخصيات قيادية، نحمل الأمل ونبني الغد بثقة ومحبة. كما أضافت أن مشروع مركز صحي القطرانة الشامل سيعزز قدرة الأردن على حماية الأرواح، وتلبية احتياجات السكان الصحية، ودعم السياحة، وضمان سلامة الطريق الصحراوي الذي يربط شمال ووسط المملكة بجنوبها".

ويعكس دعم البنك لفعالية "مسيرتنا صحة وتراث" توجهه المستمر لدعم المبادرات المجتمعية التي تجمع بين خدمة المجتمع وتشجيع أنماط الحياة الصحية وتعزيز الوعي بالسياحة الوطنية، بما يسهم في توسيع أثر هذه المبادرات لتشمل الموظفين والمجتمعات المحلية على حد سواء.